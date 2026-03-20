Voor komt zijn plekje in de Oranje-selectie serieus in gevaar. De verdediger van Manchester United is nog altijd niet hersteld van een rugblessure, terwijl een terugkeer nog niet in zicht is. Dat maakte trainer Michael Carrick bekend op de persconferentie van donderdag.

De Ligt speelde op 30 november zijn laatste duel in het shirt van Manchester United. Rúben Amorim, de ontslagen trainer van The Red Devils, verwachtte in eerste instantie een lichte blessure, maar de Nederlander staat inmiddels alweer maanden aan de kant. Er heerst flinke onzekerheid over de terugkeer van De Ligt.

"Het is moeilijk te zeggen. Juist omdat het al zo lang voortsleept", zegt Carrick op de persconferentie in aanloop naar het duel met Bournemouth. "Bij rugklachten denk je soms dat alles in orde is, dan blijkt het ineens toch niet helemaal goed te zijn. We hebben gewoon geduld en proberen er het beste van te maken. We geven hem de tijd en doen ons best om hem zo snel mogelijk weer fit te krijgen, maar het is erg moeilijk te zeggen wanneer dat zal zijn", vervolgt de oud-middenvelder.

WK serieus in gevaar voor De Ligt

Dat betekent dat het WK serieus in gevaar komt voor De Ligt. De verdediger leek aanvankelijk zeker van een plekje in de selectie van Ronald Koeman, maar kent door zijn blessure in ieder geval een dramatische voorbereiding op het eindtoernooi. "Ik probeer niets te verbergen. Hij is aan de beterende hand. Het gaat alleen niet zo snel als we allemaal hadden gehoopt", aldus Carrick.

Ook zorgen om Memphis Depay

Eerder de vrijdag kwamen er zorgen naar buiten om Memphis Depay. De spits van Oranje ontbrak vrijdagnacht in de wedstrijdselectie van Corinthians wegens knieklachten.