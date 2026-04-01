Arnold Mühren is ervan overtuigd dat meegaat naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De middenvelder kreeg afgelopen dinsdag de kans vanaf de basis tegen Ecuador, en heeft zich volgens oud-voetballer laten zien.

Namens De Telegraaf deelt Mühren rapportcijfers uit aan het Nederlands elftal op basis van de oefeninterland tegen Ecuador (1-1). Bondscoach Ronald Koeman gaf in dat duel een groot deel van de reservespelers de kans, waaronder Timber. De middenvelder van Olympique Marseille werd na 77 minuten voetbal afgelost door Teun Koopmeiners.

De oud-middenvelder geeft Timber een 6,5 voor zijn prestaties tegen Ecuador. “Timber voelde dat er op het middenveld iets extra’s geleverd moest worden na de rode kaart”, begint Mühren, die doelt op de vroege aftocht van Denzel Dumfries. “Hij was sterk in de duels, leed geen balverlies en had een echt Timber-moment. Hij veroverde de bal, speelde zich vrij en gaf een fantastische dieptepass op Brian Brobbey”, vervolgt de voormalig EK-winnaar met Oranje.

Mühren denkt dat Timber zichzelf een uitstekende dienst heeft bewezen: “Timber moest zich ook wel laten zien, want hij wil bij de selectie zitten voor het WK. In mijn ogen heeft hij die plek afgedwongen”, aldus de rapporteur van De Telegraaf.

Timber speelde tot op heden tien interlands namens het Nederlands elftal, daarin scoorde hij éénmaal.