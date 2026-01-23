Live voetbal

Quinten Timber: 'Dit was niet het afscheid zoals ik het voor ogen had'

Quinten Timber bij Feyenoord
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
23 januari 2026, 11:55

Quinten Timber heeft gereageerd op zijn vertrek bij Feyenoord. De middenvelder heeft een contract getekend bij het Franse Olympique Marseille en verlaat De Kuip met een gemengd gevoel.

"Dit was niet het afscheid zoals ik het voor ogen had", geeft de 24-jarige Timber eerlijk toe op de clubwebsite van Feyenoord. "Zoals zo vaak in het voetbal, valt niet alles te regisseren. Ik heb altijd met trots het Feyenoord-shirt gedragen en ben trots op mijn tijd hier en alles wat we samen hebben bereikt. Bedankt, uit de grond van mijn hart. In het bijzonder aan de mensen op en rond de club, en zeker ook aan de supporters."

Timber vervolgt: "Ik heb hier de landstitel mogen pakken, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De Europese avonden, uit maar vooral thuis, waren waanzinnig. Daar heb ik intens van genoten. De Kuip op z’n best. Ik probeer niemand naar de mond te praten, maar dit is hoe ik het heb beleefd. Ik zal altijd dankbaar terugdenken aan deze periode van mijn leven. Deze club is speciaal. Het allerbeste aan jullie allemaal. Het was een eer."

De afgelopen weken stond Timber volop in de belangstelling. De middenvelder botste met trainer Robin van Persie, waarna Feyenoord kort daarna een akkoord bereikte met Olympique Marseille over een transfersom van 4,5 miljoen euro.

