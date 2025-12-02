De VAR krijgt op korte termijn waarschijnlijk meer mogelijkheden om scheidsrechters te ondersteunen. De FIFA heeft namelijk plannen om de VAR meer bevoegdheden te geven, zo melden The Times en The Guardian. Het is de bedoeling dat de videoscheidsrechter vanaf 1 juni ook in mag grijpen bij corners en onterechte tweede gele kaarten.

De VAR kan momenteel ingrijpen bij gegeven (of niet gegeven) rode kaarten en bij een doelpuntensituatie. The Times en The Guardian schrijven dat de FIFA op aanraden van scheidsrechters gaat kijken of de invloed van de VAR kan worden uitgebreid. Daarbij wordt er gekeken naar twee situaties: verkeerd gegeven corners en onterecht uitgedeelde tweede gele kaarten.

Bij de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Benfica van vorige week was er sprake van een situatie die met de VAR 2.0 niet meer zou gebeuren. Benfica kreeg een corner, terwijl een speler van de Portugezen in de aanval daarvoor buitenspel stond. De grensrechter constateerde dit niet, waardoor een hoekschop werd gegeven. Uit deze corner was Benfica uiteindelijk via Samuel Dahl trefzeker.

In de Eredivisie was vorig seizoen ook nog een voorbeeld van een onterechte tweede kaart. In de topper tussen Ajax en AZ kreeg AZ-verdediger Alexandre Penetra een tweede gele kaart van scheidsrechter Dennis Higler, die daar zijn twijfels al bij had. De VAR kon deze beslissing echter niet terugdraaien, tot grote woede van AZ.

De voorstellen bevinden zich momenteel in een bespreekfase, maar de IFAB zou ze al tijdens de komende jaarvergadering willen behandelen. De FIFA is enthousiast over de voorgestelde regels. Als er tijdens de vergadering wordt ingestemd , dan kunnen de wijzigingen al vanaf 1 juni ingaan. Dat zou betekenen dat er op het WK van 2025 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico al kan worden gewerkt met de hernieuwde VAR.