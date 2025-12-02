De VAR krijgt op korte termijn waarschijnlijk meer mogelijkheden om scheidsrechters te ondersteunen. De FIFA heeft namelijk plannen om de VAR meer bevoegdheden te geven, zo melden The Times en The Guardian. Het is de bedoeling dat de videoscheidsrechter vanaf 1 juni ook in mag grijpen bij corners en onterechte tweede gele kaarten.
De VAR kan momenteel ingrijpen bij gegeven (of niet gegeven) rode kaarten en bij een doelpuntensituatie. The Times en The Guardian schrijven dat de FIFA op aanraden van scheidsrechters gaat kijken of de invloed van de VAR kan worden uitgebreid. Daarbij wordt er gekeken naar twee situaties: verkeerd gegeven corners en onterecht uitgedeelde tweede gele kaarten.
Bij de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Benfica van vorige week was er sprake van een situatie die met de VAR 2.0 niet meer zou gebeuren. Benfica kreeg een corner, terwijl een speler van de Portugezen in de aanval daarvoor buitenspel stond. De grensrechter constateerde dit niet, waardoor een hoekschop werd gegeven. Uit deze corner was Benfica uiteindelijk via Samuel Dahl trefzeker.
In de Eredivisie was vorig seizoen ook nog een voorbeeld van een onterechte tweede kaart. In de topper tussen Ajax en AZ kreeg AZ-verdediger Alexandre Penetra een tweede gele kaart van scheidsrechter Dennis Higler, die daar zijn twijfels al bij had. De VAR kon deze beslissing echter niet terugdraaien, tot grote woede van AZ.
De voorstellen bevinden zich momenteel in een bespreekfase, maar de IFAB zou ze al tijdens de komende jaarvergadering willen behandelen. De FIFA is enthousiast over de voorgestelde regels. Als er tijdens de vergadering wordt ingestemd , dan kunnen de wijzigingen al vanaf 1 juni ingaan. Dat zou betekenen dat er op het WK van 2025 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico al kan worden gewerkt met de hernieuwde VAR.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Niet raar, je ziet toch best vaak gebeuren dat een onterechte corner leidt tot een goal. Maar misschien moet je er voorwaarden aan stellen, als het leidt tot een goal moet je ernaar kijken en anders doorspelen. Als je geen zuivere speeltijd doet hebben we straks nog maar 40 minuten echt wedstrijd met al dat VAR ingrijpen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Niet raar, je ziet toch best vaak gebeuren dat een onterechte corner leidt tot een goal. Maar misschien moet je er voorwaarden aan stellen, als het leidt tot een goal moet je ernaar kijken en anders doorspelen. Als je geen zuivere speeltijd doet hebben we straks nog maar 40 minuten echt wedstrijd met al dat VAR ingrijpen.