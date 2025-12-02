Jochem Kamphuis, de 39-jarige scheidsrechter, heeft na bijna 22 jaar zijn fluitje neergelegd in het betaald voetbal. Zijn loopbaan begon in 2004 en leidde in 2006 tot zijn debuut in het betaald voetbal. De Groninger, die zijn profdroom moest opgeven door een zware kruisbandblessure, vond op zeventienjarige leeftijd zijn roeping in het arbitreren.

De laatste keer dat Kamphuis een wedstrijd in het betaalde voetbal floot, was op 25 november 2024. De arbiter had destijds de leiding over het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Helmond Sport en ADO Den Haag. Kamphuis was op 2 november 2024 voor het laatst actief als scheidsrechter in de Eredivisie, bij Heracles Almelo - NAC Breda.

Kamphuis maakte zijn debuut als Eredivisie-scheidsrechter in 2011, tijdens de wedstrijd sc Heerenveen tegen De Graafschap (1-1). Kamphuis werd een vertrouwd gezicht op de velden van de Eredivisie, zowel als scheidsrechter als VAR. Tussen 2020 en 2023 droeg hij de FIFA-badge en was hij internationaal actief. Een hoogtepunt in zijn carrière was ongetwijfeld zijn rol als VAR tijdens de Europa League-finale van 2022 tussen Internazionale en Sevilla. In totaal leidde hij 418 wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan 218 in de Eredivisie. Zijn laatste optreden was op 7 november 2025 als VAR bij de wedstrijd FC Twente tegen Telstar.

Kamphuis een betrouwbare kracht voor KNVB

Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken bij de KNVB, prees Kamphuis als een zeer betrouwbare kracht voor de KNVB en het scheidsrechterskorps. "Jochem is de afgelopen jaren een zeer betrouwbare kracht geweest voor de KNVB en voor ons scheidsrechterskorps in het bijzonder", zo zei Van Meenen. Hij benadrukte dat Kamphuis alle mogelijkheden heeft benut om het maximale uit zijn carrière te halen. De KNVB wenst hem veel succes in de toekomst en kijkt ernaar uit om zijn ervaring op een later moment te blijven inzetten.