Kevin van Veen reageert voor het eerst op vermeende mishandeling van zijn ex-vriendin

Kevin vaan Veen ontkent de beschulding van het mishandelen van zijn ex-vriedin ten stelligste, zo meldt advocaat Maartje Schaap namens hem in gesprek met RTV Noord. Van Veen moest zich donderdag melden in de rechtbank in Schotland wegens forse aantijgingen die tegen de Nederlandse voetballer zijn gedaan.

STV News pakte donderdag uit met een groot bericht over Van Veen, waarin forse aantijgingen werden gedaan richting de Nederlandse aanvaller: “Van Veen wordt ervan beschuldigd zijn (ex-)partner tijdens haar zwangerschap van haar bed te hebben geduwd, waardoor ze op de grond viel”, schreef het medium. Daar blijft het niet bij. Van Veen zou haar tijdens ruzies hebben gedwongen naakt in de kamer te gaan staan én haar ‘herhaaldelijk’ in zijn huis hebben opgesloten. Bovendien zou de voetballer haar tussen 1 september 2021 en 28 juli 2024 ‘onder controle hebben gehouden’ door haar contact met familie te beperken, haar kleding, activiteiten op haar telefoon én sociale media te controleren en berichten te verwijderen. Donderdag moest Van Veen zich in Glasgow melden in de rechtbank.

Van Veen heeft via zijn advocaat Maartje Schaap laten weten het bizar te vinden waarvan hij wordt beschuldigd en de situatie waarin hij nu in terecht is gekomen, zo schrijft RTV Noord: "Kevin ontkent alle beschuldigingen heel hard. Er is volgens hem absoluut niets waar van wat zijn ex-partner zegt", zegt Schaap.

De advocaat van de oud-spits van FC Groningen gaat bij RTV Noord vervolgens verder in op de situatie: "Met de vrouw die de beschuldigingen heeft geuit, heeft Kevin een relatie gehad. Maar nadat hun dochtertje werd geboren (december 2023) was de relatie vrij vlot voorbij en heeft deze vrouw op iedere mogelijke manier de omgang tussen Kevin en zijn dochter proberen te frustreren", legt ze uit: "Wat er nu gebeurt zie ik vaker wanneer mensen in een echtscheiding zitten. Er wordt dan met modder gegooid in de vorm van aangiftes bij de politie om de ander te frustreren."

De rechtszaak tussen Van Veen en zijn voormalig vriendin zal op 28 november een vervolg krijgen. Donderdag in de rechtszaal maakte Van Veen, mede op basis van advies van zijn advocaat in Schotland, geen gebruik van zijn spreekrecht