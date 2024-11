'Kevin van Veen voor de rechter: door FC Groningen verhuurde spits beschuldigd van mishandeling'

heeft zichzelf in de nesten gewerkt. De 33-jarige aanvaller, die door FC Groningen dit seizoen wordt verhuurd aan St. Mirren, wordt beschuldigd van mishandeling van zijn (ex-)vriendin. Van Veen zou haar onder meer gedurende haar zwangerschap van haar bed hebben geduwd en haar meermaals in zijn huis hebben opgesloten. Van Veen werd op 6 augustus jongstleden gearresteerd en verscheen donderdag in de rechtbank.

Met dat nieuws treedt STV News donderdag naar buiten. Van Veen keerde in de zomer van 2023 bij FC Groningen terug op de Nederlandse velden. De aanvaller was er vol van overtuigd dat hij de club wel even terug naar de Eredivisie zou brengen, maar het huwelijk mondde uit in een grote teleurstelling. Van Veen maakte begin dit kalenderjaar al op huurbasis de overstap naar Kilmarnock FC en speelt dit seizoen voor St. Mirren. Voor die club kwam hij in vijf wedstrijden echter nog niet tot scoren.

Sportief heeft Van Veen zijn tijdelijke werkgever dus nog niet kunnen helpen en nu schijnen er ook buiten de lijnen serieuze problemen te zijn. “Van Veen wordt ervan beschuldigd zijn (ex-)partner tijdens haar zwangerschap van haar bed te hebben geduwd, waardoor ze op de grond viel”, zo schrijft STV News. Daar blijft het niet bij. Van Veen zou haar tijdens ruzies hebben gedwongen naakt in de kamer te gaan staan én haar ‘herhaaldelijk’ in zijn huis hebben opgesloten. Bovendien zou de voetballer haar tussen 1 september 2021 en 28 juli 2024 ‘onder controle hebben gehouden’ door haar contact met familie te beperken, haar kleding, activiteiten op haar telefoon én sociale media te controleren en berichten te verwijderen.

De vermeende mishandeling zou niet alleen hebben plaatsgevonden in Schotland, maar ook tijdens een reis naar het Mexicaanse Cancun. “De Nederlander zou zijn ex herhaaldelijk hebben beschuldigd van ontrouw, herhaaldelijk persoonlijke gegevens van haar hebben geëist, herhaaldelijk hebben geëist dat ze bij hem thuis kwam, haar herhaaldelijk hebben belet te slapen, haar hebben lastiggevallen door haar en haar familie te bellen en berichten te sturen”, zo gaat het nog even door. Die berichten zouden ‘beledigend’, ‘bedreigend’ en bovendien ‘informatief onjuist’ zijn geweest.

Van Veen wordt er daarnaast van beschuldigd dat hij heeft gedreigd zichzelf wat aan te doen als de relatie zou eindigen. Hij zou met geweld geprobeerd hebben te voorkomen dat zijn ex-partner bij hem wegging. Van Veen verscheen deze donderdag in de rechtbank. Hij moet zich daar op 28 november opnieuw melden. Van Veen ontbrak in de afgelopen twee wedstrijden van St. Mirren. Het nieuws rond de club wordt de laatste tijd al gedomineerd door randzaken. Zo beëindigde de huidige nummer zeven van Schotland onlangs nog de samenwerking met verdediger Shaun Rooney, nadat hij ervan werd beschuldigd een 18-jarige vrouw te hebben aangevallen in een restaurant in Glasgow.

