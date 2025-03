Eredivisie-weekend krijgt een staartje: aanklager KNVB opent onderzoek

De aanklager betaald voetbal van de KNVB is een onderzoek gestart naar de uitspraken van FC Groningen-doelman over scheidsrechter Dennis Higler. Dat weet de NOS maandagmiddag te melden Vaessen noemde Higler een 'walgelijke vent'.

Higler had zaterdagavond de leiding bij FC Groningen - FC Twente. De thuisploeg was niet blij met de arbiter, die in de blessuretijd van de eerste helft onder meer een strafschop toekende aan FC Twente, nadat Thijmen Blokzijl bij een hoekschop aan het shirt van Gustaf Lagerbielke had getrokken. Vaessen was een van de spelers van FC Groningen die zich beklaagde bij Higler, maar de beslissing van de scheidsrechter werd niet meer teruggedraaid. De strafschop die volgde werd uiteindelijk benut door Sem Steijn, hetgeen de gelijkmaker in de wedstrijd betekende.

Na afloop van de wedstrijd is Vaessen in de catacomben van de Euroborg flink tekeergegaan over het optreden van Higler. “De slechtste man van het veld? De scheidsrechter”, werd de doelman geciteerd door het Dagblad van het Noorden. “Een walgelijke vent. Je kunt niet met die man communiceren”, zei Vaessen onder meer.

Columnist Hugo Borst van het Algemeen Dagblad schreef maandag al dat hij actie vanuit Zeist verwacht. “Een arbiter beledigen kost Vaessen een schorsing”, zei Borst. Eerder dit seizoen kreeg PSV-trainer Peter Bosz een schorsing voor een duel opgelegd nadat hij had aangegeven ‘altijd boos’ te zijn op Danny Makkelie en hem ‘helemaal niks’ te vinden. Die schorsing werd uiteindelijk omgezet naar een voorwaardelijke.