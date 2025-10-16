Elia onthult: 'Mijn einddoel is om hoofd jeugdopleiding van ADO te worden'

Eljero Elia hoopt in de toekomst als hoofd jeugdopleiding aan de slag te gaan bij ADO Den Haag. Dat blijkt uit een reportage van het Algemeen Dagblad, dat de oud-international volgde tijdens een wedstrijd van Jong ADO, het team waarbij de oud-international stage loopt in het kader van zijn trainerscursus.

Elia brak zo'n twintig jaar geleden door bij ADO en speelde in januari 2022 zijn laatste officiële wedstrijd als prof namens diezelfde club. Tussentijds kwam hij uit voor achtereenvolgens FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord, Istanbul Basaksehir en FC Utrecht. In 2009 debuteerde hij in het Nederlands elftal, waarmee hij een jaar later de verloren WK-finale tegen Spanje speelde. Uiteindelijk kwam Elia tot 30 interlands, waarin hij twee keer scoorde.

De krant volgt Elia (38) tijdens een wedstrijd tussen Jong ADO, dat wordt getraind door Henk de Zeeuw, en FC Volendam. Hoofdtrainer De Zeeuw is lovend over de inbreng van de voormalig buitenspeler, die zich vooral richt op de aanvallende spelers: "Eljero kan vanuit zijn ervaring op detailniveau met de jongens praten, is heel erg betrokken en voelt ook feilloos aan wie extra aandacht nodig heeft." Ook aanvoerder Jayden Tammens zegt baat te hebben bij de lessen van Elia: "Eljero ziet alles en heeft alles meegemaakt. Hij helpt niet alleen de buitenspelers heel goed, maar geeft ook verdedigers tips mee. Hij weet heel goed wat aanvallers irritant vinden."

Elia weet zelf nu al dat hij in de toekomst niet in de voetsporen van De Zeeuw wil treden. "Ik wil tactisch beter worden en een team en jongens leren ontwikkelen", zegt hij. "Ik vind mezelf geen hoofdtrainer. Mijn kracht ligt in het verbinden van jonge jongens die bij het eerste elftal komen. Ik ben eerder de perfecte assistent. Uiteindelijk wil ik hoofd jeugdopleiding worden bij ADO en zorgen dat er continu Haagse jongens doorstromen naar het eerste elftal. Dat is mijn einddoel", onthult Elia.