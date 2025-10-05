Oud-voetballer Eljero Elia betrokken bij zwaar auto-ongeluk

Eljero Elia is zaterdagavond betrokken geraakt bij een zware aanrijding op de A4 bij Leiden, meldt het Algemeen Dagblad. Na het ongeluk is er één bestuurder aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Ook Elia stapte samen met een andere man in het politiebusje.

Op de A4 bij Leiden vond zaterdagavond een groot ongeluk plaats, waar voormalig voetballer en international Elia bij betrokken was. Op de hoofdrijbaan van de snelweg kwam de Lamborghini Urus in botsing met drie andere personenauto’s. De politie laat weten dat er voor zover bekend geen ernstig gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.

Na het incident heeft de politie een van de bestuurders aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Ook Elia stapte samen met een andere man in een politiebusje en vertrok daarmee van de plaats van het ongeluk. Het is niet duidelijk waarom hij met de politie mee is gegaan.

Waar er voor zover bekend geen ernstig gewonden zijn gevallen bij het ongeluk, zijn alle betrokken voertuigen wel zwaar beschadigd. Een van de auto’s heeft zelfs een wiel verloren. Na het incident is de hoofdrijbaan volledig afgesloten. De auto van Elia is door een politieberger afgevoerd. Ook hiervan is de reden onbekend. Op dit moment doet de politie verder onderzoek naar het ongeluk.