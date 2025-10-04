Bizar: Danny Buijs valt ballenjongen fysiek aan, kijkers zijn woest

Een opmerkelijk moment tussen Danny Buijs en een ballenjongen maakt zaterdagavond na Fortuna Sittard - FC Volendam (1-0) de nodige tongen los. De hoofdtrainer van Fortuna Sittard vatte de jongeman letterlijk in de kraag.

Fortuna Sittard boekte zaterdagavond op eigen veld tegen FC Volendam de vierde competitiezege van het seizoen. Een vroeg doelpunt van Justin Lonwijk in de eerste helft maakte het verschil tussen beide ploegen. Fortuna is dankzij de overwinning voorlopig opgeklommen naar een vijfde plaats in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd maakte de voltallige selectie van Fortuna Sittard, inclusief technische staf, een ereronde door het stadion. Op enig moment was te zien hoe Buijs een ballenjongen van Fortuna Sittard in de kraag vatte en weghaalde bij het uitvak met de meegereisde FC Volendam-supporters. Onduidelijk is wat er achter de actie zit, maar het lijkt erop dat de jongen de uitfans uitdaagden en Buijs daar niet van gediend was.

Beelden van het moment worden gedeeld op het Instagram-account van NOS Sport. Onder de video wordt er afwisselend gereageerd: mensen die Buijs gelijk geven en mensen die vinden dat de trainer van Fortuna Sittard te ver ging.

“Als ik de vader van die jongen was, was Buijs nog niet jarig. Blijf met je poten van anderen af”, schrijft een persoon, die het Instagram-account van Buijs zelfs citeert in zijn reactie. Veel mensen kunnen zich kennelijk vinden in de reactie, die op het moment van schrijven al 139 keer geliket werd. Een andere reactie (17 likes) luidt: “Wat een verschrikkelijk vent is die Buijs.” Weer een andere reactie (8 likes): “Rare, vreemde snuitert die Buijs. Blijf met je tengels van dat jochie af. Irritante man met die eeuwige irritante grijns op zijn muil.”

Er is echter ook bijval voor Buijs. Een reactie die goed is voor 19 likes: “Nergens staat vermeld dat deze jongen de uitsupporters aan het uitdagen was... Terechte actie van Buijs.”