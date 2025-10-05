Elia reageert na zware crash met Lamborghini: ‘Ik besef nu pas hoe hard het ging’

Voormalig Oranje-international Eljero Elia heeft gereageerd op het zware verkeersongeval waarbij hij zaterdagavond betrokken raakte op de A4 bij Leiden. Zijn Lamborghini Urus, met een waarde van ruim drie ton, botste op drie andere voertuigen. De ex-speler van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag zegt dat hij het ongeluk ‘nog maar net heeft verwerkt’.

"We kwamen net uit een trajectcontrole, dus ik gaf weer even goed gas”, vertelt Elia zondag aan het Algemeen Dagblad. "Ik zag niet dat het verkeer voor mij stilstond, ze hadden hun gevarenlichten niet aan. Voor je het door hebt, zit je er dan bovenop.”

De 38-jarige voormalig profvoetballer zat samen met zijn vrouw en twee vrienden in de auto. Alle betrokken voertuigen raakten zwaar beschadigd; één wagen verloor zelfs een wiel. De Lamborghini van Elia is volgens de politie total loss.

"Zaterdagavond zat ik vol adrenaline, maar nu pas besef ik hoe hard het allemaal ging”, vervolgt hij. De oud-international liep een gekneusde hand op en heeft pijn aan zijn ribben en nek. "Ik ben me ervan bewust dat het erger af had kunnen lopen. Gelukkig is iedereen er goed vanaf gekomen.”

De hoofdrijbaan van de A4 werd vanwege het incident tijdelijk afgesloten. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat één persoon is aangehouden, al wil men niet zeggen wie. De Lamborghini van Elia werd in beslag genomen door een politieberger. Elia zelf zegt: "Ik ging na het ongeluk weer met mijn vrouw naar huis.”

Elia nog altijd actief in het Haagse voetbal

Hoewel Elia officieel gestopt is als profvoetballer, blijft hij actief in het Haagse amateurvoetbal. Dit seizoen speelt hij voor SV Madestein in de vierde klasse en fungeert hij daarnaast als assistent-trainer bij ADO Den Haag Onder 21. Vorig jaar kwam hij nog kortstondig uit voor FC Skillz, eveneens uit Den Haag.

