ADO Den Haag gaat aangifte doen tegen de hooligans die de regenboogvlag bij het WerkTalent Stadion in brand hebben gestoken, meldt Omroep West. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie heeft daarnaast een nieuwe vlag opgehangen.

Voor de hoofdingang van het WerkTalent Stadion hing een regenboogvlag. Op beelden van Casual Ultra Official is te zien hoe iemand op de schouders van een ander staat en een fakkel bij de vlag houdt. Deze vat vervolgens vlam. “ADO Den Haag heeft een LHBT-vlag opgehangen voor het stadion, Den Haag-fans waren daar niet blij mee…”, luidt het bijschrift van de video.

Artikel gaat verder onder video

“Als club vinden wij het uiteraard jammer en betreuren wij dat dit is gebeurd”, laat algemeen directeur Natascha van Grinsven-Admiraal van ADO Den Haag weten aan Omroep West. “De betreffende vlag hing de afgelopen jaren zonder enig probleem bij ons stadion. Wij beseffen dat er mensen zijn met uiteenlopende opvattingen, maar binnen onze club is geen ruimte voor uitsluiting”, is ze heel duidelijk.

De actie wordt ook veroordeeld door Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag. “In Den Haag moet iedereen, ongeacht gender of geaardheid, zich welkom voelen en mee kunnen doen”, geeft hij aan. “Een kleine groep verpest het hier voor de rest van de club. Dit is onsportief en haatzaaiend gedrag. Het is heel goed dat ADO Den Haag aangifte gaat doen en weer een nieuwe regenboogvlag heeft opgehangen.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.