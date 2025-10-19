Feyenoord-aanvaller is dolblij met zijn eerste doelpunt voor Feyenoord in de met 0-7 gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo. De aanvaller droeg de treffer op aan zijn overleden oma. Haar overlijden heeft veel impact gehad op de Portugees.

"Ik wil dit moment dan ook meteen aangrijpen om het doelpunt op te dragen aan mijn oma en mijn familie", vertelt de rechtsbuiten van de Rotterdammers. "Zij is vorige maand overleden en het was een lastige tijd. Ik weet dat ze meekijkt en deze goal is voor haar."

Borges vervolgt: "Ik ben verder echt blij met mijn goal. In de eerste plaats wat we als team vandaag gepresteerd hebben, maar uiteraard ook met mijn doelpunt. Dat is waarvoor ik gekomen ben. Om het team te helpen en doelpunten te maken. Het voelt heel goed om te scoren."

De Portugees, die in zijn eerste weken bij Feyenoord erg tegenviel, is blij met de hulp die hij krijgt in Rotterdam: "De trainers hebben hard aan mij gewerkt om me naar het volgende level te brengen. Ze vertellen me vaak dat ik meer diep moet lopen en ik ben erg trots dat nu al dat harde werken van de trainingen vandaag naar boven komt."