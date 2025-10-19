Live voetbal 3

Gonçalo Borges draagt doelpunt op aan overleden oma: 'Het is een lastige tijd'

Feyenoord-speler Goncalo Borges
Foto: © Imago
0 reacties
Tijmen Gerritsen
19 oktober 2025, 19:59

Feyenoord-aanvaller Gonçalo Borges is dolblij met zijn eerste doelpunt voor Feyenoord in de met 0-7 gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo. De aanvaller droeg de treffer op aan zijn overleden oma. Haar overlijden heeft veel impact gehad op de Portugees.

"Ik wil dit moment dan ook meteen aangrijpen om het doelpunt op te dragen aan mijn oma en mijn familie", vertelt de rechtsbuiten van de Rotterdammers. "Zij is vorige maand overleden en het was een lastige tijd. Ik weet dat ze meekijkt en deze goal is voor haar."

Artikel gaat verder onder video

Borges vervolgt: "Ik ben verder echt blij met mijn goal. In de eerste plaats wat we als team vandaag gepresteerd hebben, maar uiteraard ook met mijn doelpunt. Dat is waarvoor ik gekomen ben. Om het team te helpen en doelpunten te maken. Het voelt heel goed om te scoren."

De Portugees, die in zijn eerste weken bij Feyenoord erg tegenviel, is blij met de hulp die hij krijgt in Rotterdam: "De trainers hebben hard aan mij gewerkt om me naar het volgende level te brengen. Ze vertellen me vaak dat ik meer diep moet lopen en ik ben erg trots dat nu al dat harde werken van de trainingen vandaag naar boven komt."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - Feyenoord

Heracles Almelo
0 - 7
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Gonçalo Borges

Gonçalo Borges
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (29 mrt. 2001)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Porto
26
2
2023/2024
Porto
17
0
2022/2023
Porto II
17
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel