Ajax kijkt opnieuw terug op een teleurstellende speelronde in de Champions League. Door de 0-2-nederlaag tegen Benfica zijn de Amsterdammers nog altijd puntloos in het miljoenenbal, waar ze troosteloos onderaan bungelen in de competitiefase. Alleen Kairat Almaty maakt volgens data meer kans om de Champions League als nummer laatst te besluiten.

Na nederlagen tegen Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0), Chelsea (5-1) en Galatasaray (0-3) wist Ajax dinsdagavond ook niet van Benfica te winnen. De Portugese club, die op dat moment ook nog geen punt had verzameld in de Champions League, was met 0-2 te sterk in de Johan Cruijff ArenA. Met nul punten en een doelsaldo van -15 staan de Amsterdammers na vijf speelronden troosteloos onderaan in de competitiefase van het miljoenenbal.

Artikel gaat verder onder video

Met nog drie speelronden voor de boeg komt de laatste plaats steeds dichterbij voor de equipe van interim-trainer Fred Grim. De kans dat Ajax dit jaar als nummer 36 eindigt, is 32%. Dat meldt Football Meets Data donderdagmiddag op X. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van de vorige speelronde.

Toch is er voor de Amsterdammers nog een sprankje hoop, want volgens het statistiekenbureau is de kans aanzienlijk groter dat Kairat Almaty het Champions League-seizoen afsluit als hekkensluiter. Kairat heeft, net als Villarreal, één punt behaald, maar maakt 59% kans op de laatste plaats. De formatie uit Kazachstan speelt nog tegen Olympiakos (thuis), Club Brugge (thuis) en koploper Arsenal (uit).

De andere kanshebbers voor de laatste plaats zijn Bodø/Glimt (5%), Olympiakos (2%), Villarreal (1%) en Slavia Praag (0,4%).