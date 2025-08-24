Van der Vaart: 'Als dat zo was, speelde hij bij Real Madrid in plaats van Ajax'

Rafael van der Vaart vindt het jammer dat Brian Brobbey door de achterdeur lijkt te vertrekken bij Ajax. De oud-middenvelder moet concluderen dat ‘het er niet is uitgekomen’ voor de spits, die meerdere opties heeft om Ajax in de slotfase van de transfermarkt te verlaten.
Voor Brobbey lijkt er zo een einde te komen aan zijn tweede dienstverband bij Ajax, de club waarvoor hij in totaal 163 officiële wedstrijden speelde en 56 keer scoorde. Vorig seizoen maakte hij er slechts 8 in 44 optredens. “Hij heeft het de laatste tijd niet laten zien. En het is niet zo dat hij geen kansen heeft gekregen. Hij heeft echt kansen gehad... Maar hij maakte ze niet. En ja, dan ga je tegen jezelf voetballen”, zegt Van der Vaart tegen de NOS.
Wout Weghorst stond bovendien te trappelen om de positie van Brobbey in te nemen. “Wout zat op de bank, maar die neemt geen genoegen met een rol als breekijzer. Dat voelt Brobbey natuurlijk. En dan zijn er mensen die zeggen: ja, je moet met de druk om kunnen gaan. Maar zo werkt dat niet bij spitsen. Die moeten vertrouwen krijgen.”
Van der Vaart roemt de werklust en strijd die Brobbey op het veld aan de dag legt. Mede daardoor blijft hij in de aanvaller geloven. "Ik ben ervan overtuigd dat hij bij een andere club nog gewoon een grote speler gaat worden. Hij is anders dan anderen. Er zijn weinig echte spitsen met zo veel kracht. Alleen voor de goal is hij nog wat onrustig. Maar ja, als hij dat al beheerste, dan zou hij nu bij Real Madrid in de spits staan."
Waar zou Brobbey dan naartoe moeten? “Ik zou hem graag in Engeland willen zien. Dat is puur een gevoel.” Zelf zou Brobbey naar Engeland of het Midden-Oosten willen. Vanuit de Premier League werd Sunderland genoemd, al is die club (nog) niet concreet geworden.
Ik had vanaf het begin al gezegd dat Weghorst een negatieve invloed op zijn spel en dat van Ajax zou hebben. Weghorst heeft dat gewoon in zich op zijn omgeving. Ik pleit Brobbey niet vrij, neemt echter Ajax zeer kwalijk dat ze op die manier met haar kapitaal omgaat. Brobbey moet hoe dan ook vertrekken, dat is het beste voor alle partijen. Laat Weghorst maar 1e spits zijn als die dat zo graag wilt, succes ermee.
Nou als je zoveel wedstrijden speelt en in de basis begint kan je niet zeggen dat je geen vertrouwen hebt gekregen. Als je zo weinig scoort dan ligt het wel aan jezelf (en je vertrouwen in jezelf). Dat er bij een topclub een hongerige spits op de bank zit lijkt me meer dan normaal. Denk dat bij elke goede club zo is.
@Mike
Weghorst is altijd hongerig, maar voor mij geen 1e spits. Heeft zich nergens wat bewezen, altijd pinchhitter. Op deze leeftijd gaat ie dit seizoen nooit hele wedstrijden volhouden. Weghorst is geen Ajax-waardige 1e spits.
