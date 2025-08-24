Van der Vaart: 'Als dat zo was, speelde hij bij Real Madrid in plaats van Ajax'

Rafael van der Vaart vindt het jammer dat door de achterdeur lijkt te vertrekken bij Ajax. De oud-middenvelder moet concluderen dat ‘het er niet is uitgekomen’ voor de spits, die meerdere opties heeft om Ajax in de slotfase van de transfermarkt te verlaten.

Voor Brobbey lijkt er zo een einde te komen aan zijn tweede dienstverband bij Ajax, de club waarvoor hij in totaal 163 officiële wedstrijden speelde en 56 keer scoorde. Vorig seizoen maakte hij er slechts 8 in 44 optredens. “Hij heeft het de laatste tijd niet laten zien. En het is niet zo dat hij geen kansen heeft gekregen. Hij heeft echt kansen gehad... Maar hij maakte ze niet. En ja, dan ga je tegen jezelf voetballen”, zegt Van der Vaart tegen de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Wout Weghorst stond bovendien te trappelen om de positie van Brobbey in te nemen. “Wout zat op de bank, maar die neemt geen genoegen met een rol als breekijzer. Dat voelt Brobbey natuurlijk. En dan zijn er mensen die zeggen: ja, je moet met de druk om kunnen gaan. Maar zo werkt dat niet bij spitsen. Die moeten vertrouwen krijgen.”

Van der Vaart roemt de werklust en strijd die Brobbey op het veld aan de dag legt. Mede daardoor blijft hij in de aanvaller geloven. "Ik ben ervan overtuigd dat hij bij een andere club nog gewoon een grote speler gaat worden. Hij is anders dan anderen. Er zijn weinig echte spitsen met zo veel kracht. Alleen voor de goal is hij nog wat onrustig. Maar ja, als hij dat al beheerste, dan zou hij nu bij Real Madrid in de spits staan."

Waar zou Brobbey dan naartoe moeten? “Ik zou hem graag in Engeland willen zien. Dat is puur een gevoel.” Zelf zou Brobbey naar Engeland of het Midden-Oosten willen. Vanuit de Premier League werd Sunderland genoemd, al is die club (nog) niet concreet geworden.