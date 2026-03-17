zal woensdagavond normaal gesproken het doel verdedigen bij Bayern München tegen Atalanta, zo laat Vincent Kompany weten op de persconferentie voor het duel. De trainer houdt wel een slag om de arm. Het zou betekenen dat de zestienjarige Leonard Prescott toch niet mag debuteren in de Champions League.

Bayern München heeft momenteel te maken met een flinke keeperscrisis. Manuel Neuer en Sven Ulreich vielen de afgelopen weken allemaal uit met een blessure, terwijl Urbig vorige week een hersenschudding opliep. Omdat ook jeugdkeeper Leon Klanac met een kwetsuur kampt, had het er alle schijn van dat Prescott zijn debuut mocht maken in de Champions League. De doelman zou in dat geval de jongste speler ooit zijn die namens de Duitsers speelde in het miljardenbal. Dat record staat nu nog op naam van PSV-middenvelder Paul Wanner.

Nu lijkt het er echter op dat de jonge keeper zijn debuut in de Champions League voorlopig kan vergeten. Urbig keerde inmiddels terug op het trainingsveld, terwijl ook Neuer weer is aangesloten op het trainingsveld. “Ik ben blij dat Manu en Jonas weer terug zijn. Maar het besluit moet morgen gemaakt worden”, begint Kompany op zijn persconferentie.

Woensdag zal dus worden getest of Urbig inderdaad voldoende is hersteld van zijn hersenschudding om te spelen tegen Atalanta. “Als alles gaat zoals verwacht, dan start Urbig. Anders moeten we een oplossing vinden en die oplossing is inderdaad Prescott”, aldus Kompany. Bayern zal woensdagavond in eigen huis met een riante voorsprong beginnen aan de return tegen Atalanta: in Italië eindigde het duel in een 1-6 overwinning voor de Duitse koploper.