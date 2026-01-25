Moet deze winter ingaan op de lokroep van Benfica? De Portugese grootmacht wordt nadrukkelijk gelinkt aan de aanvoerder en uitblinker van FC Groningen, die echter ook op het vizier van de Nederlandse topclubs zou zijn verschenen. Gertjan Verbeek komt met een duidelijk advies aan de 22-jarige Resink: "Laat het eerst zien bij een topclub in Nederland".

Eerder deze week kwam naar buiten dat Benfica deze winter dolgraag zou willen toeslaan in Groningen en Resink naar Lissabon zou willen halen. De middenvelder zou zelfs al telefonisch hebben gesproken met trainer José Mourinho en daardoor enthousiast zijn geraakt. Daarbij zou hij niet alleen sportief, maar ook financieel een stap vooruit kunnen zetten: er wordt al gesproken over een jaarsalaris van anderhalf tot twee miljoen euro, een veelvoud van zijn huidige honorarium in Groningen.

Verbeek: 'Hoop dat hij nog één of twee jaar voor Nederland behouden blijft'

Verbeek is zondag als analist voor ESPN aanwezig bij de wedstrijd FC Groningen - Fortuna Sittard, waarin Resink 'gewoon' een basisplaats heeft. Verslaggever Cristian Willaert vraagt de trainer in ruste hoe hij naar het mogelijke vertrek van Resink naar Benfica staat. "Aan het eind van het seizoen staat hier in Nederland de topdrie, die verlangen ook naar Stije Resink erbij. Ook Ajax kan een verdedigende middenvelder goed gebruiken, dat geldt ook voor Feyenoord en ook voor PSV. Het is een Nederlandse jongen, ik hou altijd voor ogen wat Wijnaldum heeft doorgemaakt. Het eerst laten zien bij een topclub in Nederland en dán naar het buitenland. Die heeft daarna een fantastische carrière gehad. Ik hoop dat Stije nog één of twee jaar voor Nederland behouden blijft, en dat hij dan de stap maakt", aldus Verbeek.

Lukkien: 'Onzin dat Mourinho met Resink heeft gebeld'

FC Groningen-trainer Dick Lukkien verschijnt even later voor de camera's van de betaalzender en krijgt de vraag of hijzelf weleens gebeld heeft met spelers die nog elders onder contract staan. "Nee, jij doelt op Stije. En Mourinho, The Special One, hè? Die hebben niet gebeld, is mijn info", aldus de trainer aan de vooravond van zijn honderdste wedstrijd op de bank bij De Trots van het Noorden. "Ja, wat ik heb begrepen is dat onzin", vervolgt Lukkien. "En vooralsnog is dat ook geen nieuws, want Benfica heeft zich niet gemeld bij FC Groningen. Dus dan hou ik mij daar ook niet zoveel mee bezig. Een storm in een glas water? Dat denk ik wel, en dat hoop ik ook", besluit de trainer.