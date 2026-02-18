Go Ahead Eagles houdt scheidsrechter Marc Nagtegaal verantwoordelijk voor de 1-0 nederlaag die afgelopen zondag tegen Feyenoord werd geleden. Algemeen directeur Jan Willem van Dop zegt in de podcast De Bestuurskamer dat de Deventenaren óók een penalty hadden moeten krijgen en stelt dan ook dat Nagtegaal 'inconsistent' gefloten heeft.

Na een klein kwartier spelen drukte Nagtegaal voor het eerst een grote stempel op de wedstrijd in De Kuip, toen hij Eagles-spits Thibo Baeten een directe rode kaart toonde voor een grove tackle op Oussama Targhalline. Van Dop geeft de arbiter op zich volledig gelijk in zijn besluit om Baeten weg te zenden: "Die overtreding was absoluut een rode kaart waard", geeft de directeur toe. "Maar als je drie seconden daarvoor had gefloten voor een handsbal (van Jakub Moder, red.), dan had je een heel andere situatie gekregen. Als daar wel voor gefloten was, had ik nog maar moeten zien of die situatie met die rode kaart daarna ook was ontstaan."

Ook in ondertal hield Go Ahead lang stand tegen Feyenoord. De ploeg van Melvin Boel was hard op weg om een punt over te houden aan het bezoek aan Rotterdam, maar in blessuretijd ging het alsnog mis. Evert Linthorst beging in eigen zestien een overtreding op Casper Tengstedt, waarop Nagtegaal de bal op de stip legde. Tengstedt zette zichzelf achter de bal en bleef oog in oog met Jari De Busser uiterst kalm: 1-0.

Van Dop zegt: "Dan is er maar één conclusie, wat mij betreft. Er is gewoon inconsistent gefloten. En ik heb dat bij diverse mensen gecheckt, die zijn het allemaal met me eens." De directeur vindt namelijk dat Go Ahead in de slotfase óók een penalty verdiende, toen Ayase Ueda op de hak van Mathis Suray ging staan. "Dat was in de 83ste minuut, daar hadden wij ook een penalty moeten krijgen. Daar wordt de bal niet op de stip gelegd, vervolgens krijg je hem in blessuretijd tegen", moppert Van Dop.