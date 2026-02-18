Edoardo Bove (23) is 441 dagen na hartstilstand eindelijk weer voetballer

heeft zaterdag zijn rentree als voetballer gemaakt. De 23-jarige Italiaanse middenvelder van Watford kwam vlak voor tijd binnen de lijnen in het Championship-duel met Preston North End, exact 441 dagen nadat hij tijdens het Serie A-duel Fiorentina - Internazionale in de openingsfase in elkaar zakte.

In stadion Artemio Franchi brak destijds, op 1 december 2024, grote paniek uit toen Bove plotseling ineenzakte en naar de grond ging, naar later bleek als gevolg van een hartstilstand. Op televisiebeelden was destijds kort te zien hoe de middenvelder hevig schokte, voordat hij door een woud van spelers aan het zicht werd onttrokken. Bove werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij enkele dagen op de intensive care bleef. De middenvelder werd uiteindelijk geopereerd en daarbij voorzien van een interne defibrillator, zoals eerder ook gebeurde bij spelers als Daley Blind en Christian Eriksen.

Artikel gaat verder onder video

Bove begon daarna aan een lang revalidatietraject, wetende dat een rentree in de Serie A er niet in zou zitten. De Italiaanse competitie verbiedt het spelers namelijk om met een defibrillator te spelen; eerder was dat ook de reden voor Eriksen om te vertrekken bij Internazionale en te tekenen bij Brentford. Op het moment dat hij in elkaar zakte werd Bove door Fiorentina gehuurd van AS Roma. Die club liet hem afgelopen winter transfervrij naar Engeland vertrekken, naar Watford om precies te zijn.

Afgelopen zaterdag speelde Watford een uitduel bij Preston North End. Bove zat die middag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van trainer Edward Still. Die gunde de Italiaan in minuut 86 zijn officiële debuut. Bove kwam binnen de lijnen voor aanvoerder Imrân Louza. Aan de 2-2 stand die op dat moment op het bord stond, veranderde in de resterende minuten niets meer. Het zal Bove stiekem een worst geweest zijn. Na 441 dagen is hij eindelijk weer voetballer.