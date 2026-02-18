Live voetbal

Edoardo Bove (23) is 441 dagen na hartstilstand eindelijk weer voetballer

Edoardo Bove
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
18 februari 2026, 05:55   Bijgewerkt: 17 februari 2026, 13:48

Edoardo Bove heeft zaterdag zijn rentree als voetballer gemaakt. De 23-jarige Italiaanse middenvelder van Watford kwam vlak voor tijd binnen de lijnen in het Championship-duel met Preston North End, exact 441 dagen nadat hij tijdens het Serie A-duel Fiorentina - Internazionale in de openingsfase in elkaar zakte.

In stadion Artemio Franchi brak destijds, op 1 december 2024, grote paniek uit toen Bove plotseling ineenzakte en naar de grond ging, naar later bleek als gevolg van een hartstilstand. Op televisiebeelden was destijds kort te zien hoe de middenvelder hevig schokte, voordat hij door een woud van spelers aan het zicht werd onttrokken. Bove werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij enkele dagen op de intensive care bleef. De middenvelder werd uiteindelijk geopereerd en daarbij voorzien van een interne defibrillator, zoals eerder ook gebeurde bij spelers als Daley Blind en Christian Eriksen.

Artikel gaat verder onder video

Bove begon daarna aan een lang revalidatietraject, wetende dat een rentree in de Serie A er niet in zou zitten. De Italiaanse competitie verbiedt het spelers namelijk om met een defibrillator te spelen; eerder was dat ook de reden voor Eriksen om te vertrekken bij Internazionale en te tekenen bij Brentford. Op het moment dat hij in elkaar zakte werd Bove door Fiorentina gehuurd van AS Roma. Die club liet hem afgelopen winter transfervrij naar Engeland vertrekken, naar Watford om precies te zijn.

Afgelopen zaterdag speelde Watford een uitduel bij Preston North End. Bove zat die middag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van trainer Edward Still. Die gunde de Italiaan in minuut 86 zijn officiële debuut. Bove kwam binnen de lijnen voor aanvoerder Imrân Louza. Aan de 2-2 stand die op dat moment op het bord stond, veranderde in de resterende minuten niets meer. Het zal Bove stiekem een worst geweest zijn. Na 441 dagen is hij eindelijk weer voetballer.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Preston - Watford

Preston North End
2 - 2
Watford
Gespeeld op 14 feb. 2026
Competitie: Championship
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Edoardo Bove

Edoardo Bove
Watford
Team: Watford
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
0
0
2025/2026
Watford
1
0
2024/2025
Roma
0
0
2023/2024
Roma
31
0

Meer info

Stand Championship 2025/2026

Championship
GS
DS
PT
10
Southampton
32
4
46
11
Birmingham
32
4
46
12
Watford
32
3
45
13
QPR
32
-3
44
14
Stoke
32
5
43

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel