Voormalig PSV-keeper Georg Koch (52) komt met trieste onthulling: 'Het is ongeneeslijk'

De Duitse oud-keeper Georg Koch, die in de jaren '90 korte tijd onder contract staat bij PSV, heeft bekendgemaakt dat hij niet lang meer te leven heeft. De inmiddels 52-jarige Koch lijdt aan alvleesklierkanker, zo onthult hij in een interivew met de krant BILD.

Koch werd in de zomer van 1997 door PSV weggeplukt bij Fortuna Düsseldorf, waar hij al een aantal jaar eerste keeper was. In Eindhoven begon hij als basisspeler, maar verloor hij na slechts vier wedstrijden uiteindelijk de concurrentiestrijd met Ronald Waterreus. Koch mocht in de winterstop transfervrij vertrekken, tekende bij Arminia Bielefeld en zou later nog bij clubs als 1.FC Kaiserslautern, MSV Duisburg en Rapid Wien onder contract staan. In 2009 hing hij zijn keepershandschoenen aan de wilgen.

Artikel gaat verder onder video

Zondag publiceert BILD het interview waarin Koch vertelt dat hij in april 2023 te horen heeft gekregen dat hij aan alvleesklierkanker lijdt. "Het is ongeneeslijk. Ik ga dood", laat de voormalig keeper onder meer optekenen. Enkele uren later blijkt het artikel tot een stroom aan reacties te hebben geleid: "Het was ongelooflijk, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", laat Koch tegenover dezelfde krant optekenen. "De batterij van mijn telefoon was binnen no-time leeg, de telefoon ontplofte letterlijk."

Koch liet onder meer weten dat hij, in de tijd die hem nog resteert, graag van al zijn vroegere clubs nog een wedstrijd zou bezoeken. Inmiddels is hij door Fortuna Düsseldorf uitgenodigd voor de laatste competitiewedstrijd, die op 19 mei gespeeld wordt, tegen FC Magdeburg.

