Roefs hoorde plots gejoel vanaf tribunes: 'Ik dacht: ze kunnen nu toch geen boe roepen?'

Robin Roefs bij Sunderland
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
9 november 2025, 06:25

Roefs, de doelman van Sunderland, heeft in een interview met The Telegraph zijn eerste indrukken van de Engelse fans gedeeld. De Nederlander, die in de zomer van 2025 de overstap maakte van NEC Nijmegen naar Sunderland, was vooraf al gewaarschuwd voor de geweldige fans, maar was toch verrast door de intensiteit van hun steun.

De fans hebben een grote rol gespeeld in de goede start van Sunderland dit seizoen. De ploeg staat momenteel vijfde in de Premier League, mede dankzij de knappe reddingen van Roefs. De fans hebben hem dan ook snel in hun hart gesloten. "Voordat ik hier tekende, werd me al verteld dat de fans geweldig waren", vertelt hij.

"Maar in het begin was ik toch verbaasd hóé intens ze zijn." De supporters zijn zo enthousiast dat ze zijn naam (Roeeeff) scandeerden toen hij een bal tegenhield. "Ze kunnen nu toch geen boe roepen, dacht ik", herinnert hij zich. "Daarna werd het me snel duidelijk. In Nederland doen ze ook wel zoiets, maar nooit met mijn naam. Het voelt wel echt goed en de supporters zijn heel belangrijk. Ze stuwen ons vooruit."

Roefs over Xhaka

Naast de fans is ook Granit Xhaka een belangrijke factor in het succes van Sunderland. "Hij is zo belangrijk voor ons, zonder twijfel", zegt de doelman. "Hij is degene die iedereen verbindt. Hij is echt de leider, op en buiten het veld. Hij begint nu zelfs doelpunten te maken." De Zwitserse middenvelder zorgt ervoor dat het team gemotiveerd blijft en eist het hoogste niveau op de training.

Belangrijke wedstrijd voor Sunderland

Zaterdagavond staat er een belangrijke wedstrijd op het programma voor Sunderland, als de ploeg het opneemt tegen koploper Arsenal. Een overwinning zou het gat naar de koppositie kunnen verkleinen tot drie punten. Na de wedstrijd mag de doelman zich weer melden bij het Nederlands elftal, waar hij voor de derde keer is opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman.

