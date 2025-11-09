wist zaterdagavond niet wat hij meemaakte nadat hij Sunderland in de slotminuten van het thuisduel met Arsenal aan een punt had geholpen. Na het eerste Premier League-doelpunt van de oud-speler van Ajax barstte een orkaan van geluid los in het Stadium of Light.

Sunderland gaf tegen de koploper een 1-0 voorsprong, verkregen door een prima treffer van Daniel Ballard, in de tweede helft uit handen. Door treffers van Bukayo Saka en Leandro Trossard leek Arsenal op weg naar wéér een zege, maar Brobbey stak daar vlak voor tijd hoogstpersoonlijk een stokje voor. De aanvaller werkte een doorgekopte bal van diezelfde Ballard met een acrobatisch hoogstandje langs de uitkomende Arsenal-keeper David Raya en redde zo een punt voor Sunderland.

"Dan had een geweldige kopbal, ik stond op de goede plek", blijft Brobbey tegenover de BBC ietwat bescheiden over zijn treffer, die hij uitbundig vierde. "Er kwamen veel emoties los", beaamt de spits. "Ik heb op deze goal gewacht. Nu krijg ik hem eindelijk, dus ik ben zó blij." De ontlading bij de Sunderland-supporters maakte het helemaal onvergetelijk voor Brobbey: "Zo'n geluid heb ik nog nooit gehoord", bezweert de spits.