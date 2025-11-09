Live voetbal

Brobbey overdonderd na eerste Sunderland-treffer: 'Nog nooit zo'n geluid gehoord'

Brian Brobbey viert zijn treffer bij Sunderland - Arsenal
Foto: © Imago
9 november 2025, 07:55

Brian Brobbey wist zaterdagavond niet wat hij meemaakte nadat hij Sunderland in de slotminuten van het thuisduel met Arsenal aan een punt had geholpen. Na het eerste Premier League-doelpunt van de oud-speler van Ajax barstte een orkaan van geluid los in het Stadium of Light.

Sunderland gaf tegen de koploper een 1-0 voorsprong, verkregen door een prima treffer van Daniel Ballard, in de tweede helft uit handen. Door treffers van Bukayo Saka en Leandro Trossard leek Arsenal op weg naar wéér een zege, maar Brobbey stak daar vlak voor tijd hoogstpersoonlijk een stokje voor. De aanvaller werkte een doorgekopte bal van diezelfde Ballard met een acrobatisch hoogstandje langs de uitkomende Arsenal-keeper David Raya en redde zo een punt voor Sunderland.

"Dan had een geweldige kopbal, ik stond op de goede plek", blijft Brobbey tegenover de BBC ietwat bescheiden over zijn treffer, die hij uitbundig vierde. "Er kwamen veel emoties los", beaamt de spits. "Ik heb op deze goal gewacht. Nu krijg ik hem eindelijk, dus ik ben zó blij." De ontlading bij de Sunderland-supporters maakte het helemaal onvergetelijk voor Brobbey: "Zo'n geluid heb ik nog nooit gehoord", bezweert de spits.

Arena
1.366 Reacties
90 Dagen lid
3.090 Likes
Arena
avatar

Mooi voor Brobbey. Ik gun hem dat zijn carrière weer wat in de lift gaat komen na zijn enorm moeilijke periode bij Ajax. Sympathieke jongen.

Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
avatar

Ik snap dat zo'n geluid overweldigend is, het was ook weer een tijdje geleden dat hij een doelpunt maakte. Daarnaast was er bij zijn vorige club ook nooit zo veel geluid. Denk dat als hij nu een beetje nederig wordt, de doelpunten vanzelf weer komen. Bij zijn vorige club was hij wat te arrogant geworden, terwijl dit misplaatst was. Goed voor hem om nu bij een club te zitten die hem wel aan het ontwikkelen is!

GoalDigger
19 Reacties
8 Dagen lid
7 Likes
GoalDigger
avatar

@Marc Overtwix, zeker duidelijk een betere spits dan die gimenez. Wat heeft Feyenoord Ac Milan goed bedonderd zeg de volgende club zal wel goed nadenken om nog een keer een speler van die 🪳-en te kopen. Is allemaal flop/temu materiaal daar in zuid zelfs het stadion lijkt op een ruïne.

Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
avatar

@GoalDigger Blijf eens on-topic. Het gaat hier over Brobbey. Niet over andere spelers en clubs. Denk aan de huisregels!

GoalDigger
19 Reacties
8 Dagen lid
7 Likes
GoalDigger
avatar

@Marc Overtwix, ah kleine meid toch sorry als ik je heb beledigd

Sunderland - Arsenal

Sunderland
2 - 2
Arsenal
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
6
1
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Chelsea
11
10
20
3
Man City
10
12
19
4
Sunderland
11
4
19
5
Spurs
11
9
18
6
Liverpool
10
4
18

