Régis Le Bris, de manager van Sunderland, heeft in een interview met de BBC zijn lof uitgesproken voor . De Nederlander was zaterdag een van de uitblinkers in de 1-2 zege op Chelsea, waar hij in de slotfase de assist gaf op de winnende treffer van Chemsdine Talbi.

De wedstrijd tegen Chelsea was een waar spektakelstuk, waarin de druk van de tegenstander enorm was. Le Bris zag dat Brobbey zijn ploeg hierin goed kon helpen. "We hadden het lastig met de druk die zij zetten. Brobbey heeft daarin veel kwaliteiten met het vasthouden van de bal, zodat het team kan opschuiven", zo vertelde de trainer. De invalbeurt van Brobbey, die in de 75ste minuut in het veld kwam, bleek cruciaal voor de aanval die leidde tot de winnende goal.

Brobbey toont mentaliteit in moeilijke tijden

Le Bris was erg blij voor de aanvaller. "Hij heeft het best lastig af en toe, maar hij laat altijd een goede mentaliteit zien", looft de trainer. Ondanks dat Brobbey tot nu toe voornamelijk korte invalbeurten heeft gehad, wist hij nu zijn waarde voor het team aan te tonen. Na de zege staat Sunderland (voorlopig) op de tweede plek in de Premier League.

Groei van Sunderland

De overwinning op Chelsea is een mooi voorbeeld van de groei die Sunderland doormaakt, ziet Le Bris. "De club groeit mooi samen. Niet alleen de selectie, maar de hele club en de fans ook. Als de energie binnen de club zo is, dan kun je wedstrijden zoals die van vandaag winnen", besloot hij.