Boulevard: Gregory van der Wiel ziet ex-vriendin én model Rose Bertram met nieuwe liefde

Gregory van der Wiel en Rose Bertram lijken definitief uit elkaar. Hoewel de twee – nadat ze in 2022 uit elkaar gingen – meermaals samen werden gespot, lijkt een romantische comeback niet aan de orde. Model Bertram heeft namelijk een andere man aan de haak geslagen, zo meldt RealityFBI.

Van der Wiel en Bertram trokken in 2022, na acht jaar, de stekker uit hun relatie. Ze besloten om als maatjes door het leven te gaan. Samen hebben zij twee dochters. Toen de ex-voetballer en het model in 2023 (intiem) gespot werden op Ibiza, leek het erop dat het tweetal weer samen was.

Dit blijkt dus niet het geval, want Bertram heeft een nieuwe vlam aan de haak geslagen. Afgelopen weekend plaatste het model een foto met een man op haar Instagram. RealityFBI identificeerde de man, namelijk Franse zakenman Samy Ould Kaddour. Ze zouden ‘al vaker’ samen gespot zijn. “Ze waren laatst samen met haar kinderen in de PC Hooftstraat. Constant alleen maar klef doen en kussen in een volle winkel! Ze kon niet van hem afblijven”, biechtte een volger op.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.