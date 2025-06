Voormalig Ajax-verdediger Van der Wiel deelt foto’s met nieuwe vlam

Gregory van der Wiel vermaakt zich prima sinds hij in 2019 een punt zette achter zijn carrière. Inmiddels is de voormalig rechtsback geen vrijgezel meer. Op Instagram deelt de oud-voetballer foto’s met zijn knappe nieuwe vriendin.

Van der Wiel brak door in het profvoetbal bij Ajax, waar hij jarenlang schitterde als rechtsback. In 2010 gold hij als vaste waarde in het Nederlands elftal, dat op het WK in Zuid-Afrika de finale wist te bereiken. Na succesvolle jaren in Amsterdam maakte Van der Wiel in 2016 de toptransfer naar Paris Saint-Germain, waarvoor hij vier seizoenen speelde. Uiteindelijk kwam hij via Fenerbahçe en Cagliari bij Toronto FC terecht, waar hij in 2019 een einde maakte aan zijn loopbaan.

Inmiddels geniet Van der Wiel dus al jaren van zijn leven buiten het profvoetbal en dat doet hij sinds kort met een nieuwe liefde in zijn leven. De oud-voetballer heeft een relatie met een influencer genaamd Mathilde, waarvan de achternaam onbekend is. Mathilde heeft zo’n 84.000 volgers op Instagram, waarmee ze al een aardig online bereik heeft.

Van der Wiel heeft zijn relatie met Mathilde inmiddels via Instagram bekendgemaakt. De oud-Ajacied en de influencer deelden allebei foto’s van hun gezamenlijke vakantie in Saint-Tropez. Het paar maakte daar onder meer een intiem boottochtje en kon lekker ontspannen op het strand.

