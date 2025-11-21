Gregory van der Wiel schuldbewust: ‘Ik was een beetje verwend bij Ajax’

Gregory van der Wiel speelde van 2006 tot en met 2012 in de hoofdmacht van Ajax en vierde grote successen met de Amsterdamse club. Het had echter niet veel gescheeld of de oud-voetballer was nooit doorgebroken bij Ajax.

Van der Wiel werd in 2002 op veertienjarige leeftijd namelijk weggestuurd uit de jeugdopleiding van Ajax. Na enkele jaren bij Haarlem keerde hij echter terug in Amsterdam, waar hij uiteindelijk grote successen vierde, onder meer met twee landstitels en twee KNVB Bekers.

“Dat was in het begin wel zwaar”, blikt hij in de podcast 14 minuten met… terug op zijn tijdelijke vertrek bij Ajax. “Maar gelukkig had ik wel de juiste trainers om me heen in die periode. Daardoor heb ik de knop om kunnen zetten en kreeg ik het plezier terug. “Ik denk dat ik het plezier een beetje uit het oog ben verloren toen ik van mijn zevende tot mijn veertiende bij Ajax speelde.”

Van der Wiel steekt de hand in eigen boezem: “Ik denk dat ik ook een beetje verwend was. Ik wist niet wat ik in mijn handen had, het boeide allemaal niet. Het was wel een reality check toen ik werd weggestuurd.”

Bij Haarlem hervond Van der Wiel zich: “Ik heb veel plezier gehad, misschien plezier wat ik de jaren daarvoor miste. Bij Ajax is het toch allemaal serieuzer. Het heeft me wel goed gedaan als persoon. Daarna begon ik weer te vlammen en goed te spelen. Daardoor lag de hele wereld weer voor me open.”

“Ik werd onderdeel van Ajax 1 en schopte het ook tot het Nederlands elftal. Daar heb ik de basiself ook vrij snel gehaald”, gaat de oud-rechtsback verder. “Er stond toen gelijk een mooi WK voor de deur, waar we bijna succesvol werden. We haalden de finale uiteindelijk. Dat was echt een hele mooie periode, zeker weten.”

Van der Wiel verliet Ajax in 2012 voor een avontuur bij Paris Saint-Germain. Hij speelde daarna nog voor Fenerbahçe, Cagliari en Toronto FC, alvorens hij in 2019 afzwaaide als prof. Voor het Nederlands elftal kwam Van der Wiel tot 46 interlands.