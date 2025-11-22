Ajax hervat de Eredivisie zaterdagavond om 18.45 uur in eigen huis tegen Excelsior. Voor wie gaat Fred Grim kiezen in zijn tweede wedstrijd als interim-trainer? De vermoedelijke opstelling van Ajax vind je in dit artikel.

Voor Grim voelt het duel waarschijnlijk als een kans op een noodzakelijke herstart. Zijn vuurdoop verliep teleurstellend: voor de interlandperiode verloor Ajax met 2-1 van FC Utrecht. Na het ontslag van John Heitinga en de oorwassing tegen Galatasaray in de Champions League moet Ajax niet alleen punten pakken, maar vooral weer een lijn vinden die vertrouwen wekt. Nummer zestien Excelsior zou de ideale tegenstander moeten zijn.

In de competitie staan de Amsterdammers inmiddels vierde, op zeven punten achterstand van koploper PSV. Tijdens de persconferentie kwam er wél een opsteker: Wout Weghorst is volledig fit verklaard en start waarschijnlijk gewoon in de spits. Concurrent Kasper Dolberg herstelt goed, maar is nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Puzzelen achterin, vaste as blijft staan

Grim houdt in zijn vermoedelijke opstelling vast aan ervaren zekerheid onder de lat: Remko Pasveer blijft de eerste keuze. De goalie oogt, ondanks enkele slippertjes, stabieler dan Vítězslav Jaroš.

De defensie vraagt creativiteit. Door twijfelgevallen Owen Wijndal en Lucas Rosa lijkt Grim opnieuw te kiezen voor Gerald Alders links en Anton Gaaei op rechts. Het centrum – Youri Baas en Josip Sutalo – blijft staan.

Op het middenveld verandert er niets ten opzichte van het duel met FC Utrecht. Kenneth Taylor en Youri Regeer vormen opnieuw het controlerende duo, met Oscar Gloukh als aanvallende schakel.

Weghorst terug in de spits

Voorin is de grote opsteker de inzetbaarheid van Weghorst, die tijdens de interlandperiode uitviel maar nu fit genoeg is bevonden. Hij wordt vanaf de flanken bediend door Mika Godts en Olivier Edvardsen. Dat betekent dat aankoop Raúl Moro weer genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Excelsior: Pasveer; Alders, Baas, Sutalo, Gaaei; Taylor, Regeer, Gloukh; Godts, Weghorst, Edvardsen.