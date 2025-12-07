keert niet terug op de Nederlandse velden, zo vertelt de doelman van Curaçao bij De Voetbalkantine. De oud-keeper van onder meer PSV en Vitesse gaat opnieuw aan de slag in de Verenigde Staten, waar hij hoogstwaarschijnlijk gaat spelen bij Miami FC.

Room schreef onlangs geschiedenis met de nationale ploeg van Curaçao. Het eiland plaatste zich voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hoewel Room sinds de zomer zonder club zit, is hij nog altijd eerste doelman van het eiland. Toch lijkt hij binnenkort afscheid te mogen nemen van zijn transfervrije status.

Artikel gaat verder onder video

“Officieel nog niet, maar het zit er wel aan te komen”, zegt de ervaren keeper bij het programma van ESPN op de vraag of hij al een nieuwe club heeft gevonden. “Ik heb gewacht. Ik had opties in Nederland en het buitenland, maar ik wilde een goede club uitkiezen”, vertelt Room, die niet prijsgeeft om welke Nederlandse club het ging.

Zijn nieuwe club lijkt Miami FC te worden. Room geeft namelijk aan dat hij niet bij Inter Miami CF aan de slag gaat, maar bij die andere club in de Amerikaanse stad. “Je zit warm”, knipoogt hij. Ondanks zijn clubloze status was Room belangrijk bij de plaatsing voor het WK met Curaçao. “Ideaal is als je een club hebt als je een belangrijke wedstrijd moet spelen, maar ik trainde voor mezelf en ik had een goed ritme.”

Eerder in zijn carrière speelde Room bij Columbus Crew in de MLS.