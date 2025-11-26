Mike Verweij is na afloop van Ajax - Benfica (0-2) enthousiast over . De clubwatcher noemt de negentienjarige basisdebutant in een video-item van De Telegraaf een 'verademing' en 'het lichtpuntje van de avond'.

Bounida vond zichzelf dinsdagavond voor het eerst terug op het opstellingsformulier en liet zich tegen Benfica meermaals van zijn goede kant zien. Een onvervalste panna in de eerste helft was daarvan een goed voorbeeld - waarbij meteen kan worden opgemerkt dat het schot dat daarop volgde veel te slap was en met geluk nog slechts een hoekschop opleverde.

Ajax verloor uiteindelijk met 0-2, maar Verweij zag dat het in ieder geval 'wat beter' ging dan afgelopen zaterdag tegen Excelsior (1-2). "Maar dat was natuurlijk ook wel een dramatisch dieptepunt, een historische nederlaag", plaatst hij direct een kanttekening. "Maar het was nu wat beter, maar we moeten ook niet vergeten dat Benfica ook niet zoveel voorstelt. Dus ik snap het optimisme bij Ajax, maar het is eigenlijk wel zo dat een kinderhand snel gevuld is", aldus Verweij.

Interim-trainer Fred Grim gooide zijn opstelling behoorlijk om voor het treffen met de ploeg van José Mourinho. Verweij pikt er drie spelers uit die hem wel konden bekoren. "Youri Regeer deed het best aardig. Ko Itakura op het middenveld, later op initiatief van het elftal zelf kwam hij in de laatste lijn te voetballen, die deed het goed. En het allergrootste lichtpuntje was natuurlijk Bounida", aldus de clubwatcher.

"Ik vond hem wel een verademing. Een jongen uit de eigen jeugd, dat is ook wat de fans willen zien. Later kwam Jorthy Mokio er ook nog in, die had wat minder tijd om zijn stempel te drukken. Maar Bounida deed het echt leuk, speelde ook twee spelers door de benen. Het publiek was erg enthousiast, dat is wat je wil zien in tijden dat het niet goed gaat bij Ajax. Vaak is dat ook de basis van een wederopstanding: gewoon veel jeugd inzetten en vertrouwen geven. Maar dit is wel een heerlijke voetballer. Het is nog vrij licht en het is pas zijn eerste basisplaats, dus er moet nog een hoop verbeteren. Maar als je hem net ook bij de persconferentie zag: het is een leuk, fris joch en zo voetbalde hij ook. Vrij, onbevangen. Dat was voor mij wel het lichtpuntje van de avond", besluit Verweij.