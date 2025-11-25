Benfica houdt Ajax troosteloos onderaan in CL: Fred Grim blijft maar verliezen

Ajax heeft ook de vijfde wedstrijd in de competitiefase van de Champions League verloren. In de eigen Johan Cruijff ArenA leed de ploeg van interim-trainer Fred Grim een 0-2 nederlaag tegen het Benfica van José Mourinho. Ajax kwam al vroeg in de wedstrijd op een 0-1 achterstand, waarna in de tweede helft verzuimde om de Amsterdammers langszij te schieten. In de slotfase was het Leandro Barreiro die de 0-2 tegen de touwen schoot.

Ajax kende een moeizame start in de Johan Cruijff ArenA en keek al na zes minuten tegen een achterstand aan. Na een corner kopte Richard Ríos nog op Vitezslav Jaros, maar in de rebound was het Samuel Dahl die de 0-1 binnenschoot. Benfica bleef in het eerste kwartier de gevaarlijkste ploeg, met onder meer Vangelis Pavlidis die het zijnet vond en Fredrik Aursnes die net uit balans raakte bij een nieuwe mogelijkheid. Ajax, dat met veel wijzigingen aan de aftrap verscheen, had zichtbaar moeite om ritme te vinden en speelde stroef, terwijl de Portugese bezoekers de duels en afvallende ballen wonnen.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege de eerste helft kroop Ajax langzaam maar zeker uit zijn schulp. Basisdebutant Rayane Bounida toonde lef met enkele sterke acties en dwong een corner af, terwijl even later Klaassen oog in oog kwam te staan met Anatoliy Trubin, al wist de Benfica-doelman zijn inzet te pareren. Ook in de slotfase nam Ajax het initiatief over. Maar onder meer een poging van Mika Godts vloog naast en over. Zo bleef de opleving zonder beloning en zochten de Amsterdammers met een 0-1 achterstand de kleedkamers op.

Ajax kwam in de tweede helft sterk uit de startblokken en zette Benfica direct onder druk. Via Bounida en later Klaassen kreeg de thuisploeg al vroeg uitzicht op de gelijkmaker, maar telkens stond Trubin in de weg of ontbrak de precisie. Zo kreeg Klaassen na 52 minuten dé kans om Ajax op gelijke hoogte te schieten, maar de captain verprutste de kans en schoof naast. De Amsterdammers bleven aanzetten gesteund door een publiek dat weer volledig achter de ploeg stond, terwijl Benfica zich vooral beperkte tot spaarzame uitbraken — Pavlidis schoot daarbij ruim naast en even later moest Jaros ingrijpen op een kansrijke poging van Amar Dedic.

In een poging het scoreverloop te kantelen, greep Grim halverwege de tweede helft stevig in met een driedubbele wissel, om zo nog aanvallender te spelen. De ingevallen Oscar Gloukh liet meteen zijn klasse zien met een schot in de korte hoek, maar opnieuw redde Trubin. Mourinho zette vervolgens het slot erop door een verdediger in te brengen voor een aanvaller om zo de voorsprong vast te houden. Een late stormloop, met invaller Raúl Moro erbij, leverde Ajax ook geen doorbraak meer op. Sterker nog, vlak voor het ingaan van de blessuretijd moest de thuisploeg een tweede tegentreffer incasseren. Het was Leandro Barreiro die na een spaarzame uitbraak de 0-2 achter Jaros knalde. Zodoende leed interim-trainer Fred Grim zijn derde nederlaag in drie wedstrijden met Ajax. Door de verliespartij tegen Benfica blijft Ajax hekkensluiter in de Champions League met nul punten uit vijf wedstrijden.