Benfica houdt Ajax troosteloos onderaan in CL: Fred Grim blijft maar verliezen

Ajax-speler Davy Klaassen mist een kans tegen Benfica
Foto: © Imago
25 november 2025, 20:39

Ajax heeft ook de vijfde wedstrijd in de competitiefase van de Champions League verloren. In de eigen Johan Cruijff ArenA leed de ploeg van interim-trainer Fred Grim een 0-2 nederlaag tegen het Benfica van José Mourinho. Ajax kwam al vroeg in de wedstrijd op een 0-1 achterstand, waarna Davy Klaassen in de tweede helft verzuimde om de Amsterdammers langszij te schieten. In de slotfase was het Leandro Barreiro die de 0-2 tegen de touwen schoot.

Ajax kende een moeizame start in de Johan Cruijff ArenA en keek al na zes minuten tegen een achterstand aan. Na een corner kopte Richard Ríos nog op Vitezslav Jaros, maar in de rebound was het Samuel Dahl die de 0-1 binnenschoot. Benfica bleef in het eerste kwartier de gevaarlijkste ploeg, met onder meer Vangelis Pavlidis die het zijnet vond en Fredrik Aursnes die net uit balans raakte bij een nieuwe mogelijkheid. Ajax, dat met veel wijzigingen aan de aftrap verscheen, had zichtbaar moeite om ritme te vinden en speelde stroef, terwijl de Portugese bezoekers de duels en afvallende ballen wonnen.

Halverwege de eerste helft kroop Ajax langzaam maar zeker uit zijn schulp. Basisdebutant Rayane Bounida toonde lef met enkele sterke acties en dwong een corner af, terwijl even later Klaassen oog in oog kwam te staan met Anatoliy Trubin, al wist de Benfica-doelman zijn inzet te pareren. Ook in de slotfase nam Ajax het initiatief over. Maar onder meer een poging van Mika Godts vloog naast en over. Zo bleef de opleving zonder beloning en zochten de Amsterdammers met een 0-1 achterstand de kleedkamers op.

Ajax kwam in de tweede helft sterk uit de startblokken en zette Benfica direct onder druk. Via Bounida en later Klaassen kreeg de thuisploeg al vroeg uitzicht op de gelijkmaker, maar telkens stond Trubin in de weg of ontbrak de precisie. Zo kreeg Klaassen na 52 minuten dé kans om Ajax op gelijke hoogte te schieten, maar de captain verprutste de kans en schoof naast. De Amsterdammers bleven aanzetten gesteund door een publiek dat weer volledig achter de ploeg stond, terwijl Benfica zich vooral beperkte tot spaarzame uitbraken — Pavlidis schoot daarbij ruim naast en even later moest Jaros ingrijpen op een kansrijke poging van Amar Dedic.

In een poging het scoreverloop te kantelen, greep Grim halverwege de tweede helft stevig in met een driedubbele wissel, om zo nog aanvallender te spelen. De ingevallen Oscar Gloukh liet meteen zijn klasse zien met een schot in de korte hoek, maar opnieuw redde Trubin. Mourinho zette vervolgens het slot erop door een verdediger in te brengen voor een aanvaller om zo de voorsprong vast te houden. Een late stormloop, met invaller Raúl Moro erbij, leverde Ajax ook geen doorbraak meer op. Sterker nog, vlak voor het ingaan van de blessuretijd moest de thuisploeg een tweede tegentreffer incasseren. Het was Leandro Barreiro die na een spaarzame uitbraak de 0-2 achter Jaros knalde. Zodoende leed interim-trainer Fred Grim zijn derde nederlaag in drie wedstrijden met Ajax. Door de verliespartij tegen Benfica blijft Ajax hekkensluiter in de Champions League met nul punten uit vijf wedstrijden.

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
269 Likes
Docker
  • 5
    + 1
Ik had het wel verwacht, helaas. Ajax creëert gewoon veel te weinig, er is te weinig aanvalsdrang, te weinig snelheid in het spel. Het valt me op dat spelers vaak niet eens (in staat zijn?) om een tegenstander te passeren en vaak ook steeds hetzelfde doen: richting de 16 komen en naar binnen kappen. Voorzetten zijn er nauwelijks en als ze er wel zijn, zijn ze beneden peil. Ook veel tikkie terug spelen en bij de 16 wat rondcirkelen zonder echte ideeën. Weghorst had weer gebaren maar ik vond dat hij een aantal keer echt onterecht werd afgefloten. Tegenstanders weten hoe hij is en maken daar gebruik van. Jammer van Klaassen die echt had moeten scoren. Dan had het er misschien beter uitgezien. Troosteloos is een goed woord voor de situatie. Het is treurig, zeker voor de aanhang. Al met al vind ik dat Ajax minimaal gelijk had moeten spelen, want Benfica was ook niet heel veel soeps. Ondanks alles ben ik wel nog steeds "fan" van Mourinho.

FrankdeG
74 Reacties
9 Dagen lid
175 Likes
FrankdeG
  • 2
    + 1
Geen man over boord. De CL miljoenen zijn binnen. Alleen niet die paar miljoen extra van winsten. Gewoon doorgaan met het proces, nieuwe TD en nieuwe trainer. Niks verandert daar iets aan.

Vriendje Stokvis
1.547 Reacties
432 Dagen lid
8.281 Likes
Vriendje Stokvis
  • 4
    + 1
Precies. Niks aan de hand. Gewoon doorgaan. Gaat prima zo.

dilima1966
2.815 Reacties
897 Dagen lid
15.653 Likes
dilima1966
  • 0
    + 1
Dat is geen verassing heitinga grim gaan ajax niet verder brengen grim is niet beter als heitinga ook nergens geslaagd hopelijk komt er spoedig een goede trainer en technische directeur ajax heeft in iedere geval het record binnen als slechte team ooit in de champions league

Derk62
16 Reacties
839 Dagen lid
25 Likes
Derk62
  • 6
    + 1
Ja hoor gewoon doorgaan, helemaal niets aan de hand joh, het geld is binnen🤣🤣🤣🤣

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
269 Likes
Docker
  • 9
    + 1
Volgens mij is er werkelijk niemand hier die van jou ook nog maar één normale reactie reactie verwacht, maar wat dan? Wat zou Ajax dan anders moeten doen dan maar het geld binnenhalen? Nou? Even jouw club aanhalen, Feyenoord met de enorme blessurecrisis die al weet ik hoe lang aan de gang is. Waar blijf je dan met je oplossingen? Daar hoor ik je niet over. Een beetje lachen dat kennen we nou wel van je. Misschien kun je met je grote mond ook eens met oplossingen komen of minimaal eens een zinnige normale reactie?

21
321 Reacties
19 Dagen lid
594 Likes
21
  • 6
    + 1
Het is gewoon een lachwekkende reactie. Reageer gewoon inhoudelijk over de wedstrijd. “De CL miljoenen zijn binnen.” logisch dat daar lachwekkende tegenreacties op komen.

Goku 2.0
32 Reacties
18 Dagen lid
26 Likes
Goku 2.0
  • 7
    + 1
Wel on topic blijven arena

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
269 Likes
Docker
  • 8
    + 1
En wie ben jij?

Quarlon
929 Reacties
1.156 Dagen lid
3.735 Likes
Quarlon
  • 7
    + 1
@21 100 procent mee eens. Niet serieus te nemen zo n uitlating

ERIMIR
4.018 Reacties
506 Dagen lid
38.579 Likes
ERIMIR
  • 6
    + 1
Ajax heeft voorin gewoon te weinig kwaliteit. De hele aanval stelt niets voor. De creatieveling op het middenveld ontbreekt ook. Bounida liet af en toe nog wat zien maar je kan van hem op dit moment weinig verwachten. Leg de focus nu maar op de ED om er nog iets van te maken.

Goku 2.0
32 Reacties
18 Dagen lid
26 Likes
Goku 2.0
  • 1
    + 1
Las net dat Ajax, de slechte Nederlandse ploeg ooit is in de CL. Hoe snel kan het gaan..... seizoen afmaken en dan hop naar een hopelijk betere seizoen.

Vriendje Stokvis
1.547 Reacties
432 Dagen lid
8.281 Likes
Vriendje Stokvis
  • 1
    + 1
Zijn ze toch ergens de beste in.

ERIMIR
4.018 Reacties
506 Dagen lid
38.579 Likes
ERIMIR
  • 1
    + 1
Dat is nou net ook weer zo'n lachwekkende tegenreactie, Stokvisje.

familieharbers03
431 Reacties
1.156 Dagen lid
659 Likes
familieharbers03
  • 0
    + 1
volgend jaar moeten ze toch wel mee kunnen doen om het kampioenschap daar geloof ik wel in!! weliswaar in de KKD maar dan toch!

21
321 Reacties
19 Dagen lid
594 Likes
21
  • 2
    + 1
Om wel positief te blijven. Ajax heeft toch nog een groeibriljant uit de jeugd Bounida. Lekker het vertrouwen geven ook al zal ie vast nog eens tegenvallen, die jongen kan er wel wat van.

Quarlon
929 Reacties
1.156 Dagen lid
3.735 Likes
Quarlon
  • 1
    + 1
Van dit Benfica hadden ze toch echt niet hoeven te verliezen…. Realistisch interview ook met Klaassen die gewoon zegt hoe het is. Wel respect voor. Hij had Ajax een punt moeten bezorgen

familieharbers03
431 Reacties
1.156 Dagen lid
659 Likes
familieharbers03
  • 0
    + 1
de nieuwe trainer grim verwacht dat het nog wel goed zal komen!! sorry maar ze geloven niet in de sprookjes van grim! dit is toch helemaal geen elftal of club meer! ik denk dat dit ajax nog tegen onze jo23-1 zou verliezen!! die spelen al veel aanvallender!!

Ajax - Benfica

Ajax
0 - 2
Benfica
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 32 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
2
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
5
1
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
R. Union SG
5
-7
6
19
PSV
4
2
5
20
Monaco
4
-2
5
21
Pafos
4
-3
5
22
Leverkusen
4
-4
5
23
Club Brugge
4
-2
4
24
Frankfurt
4
-4
4
25
Napoli
4
-5
4
26
Marseille
4
1
3
27
Juventus
4
-1
3
28
Benfica
5
-4
3
29
Athletic
4
-5
3
30
Bodø/Glimt
4
-3
2
31
Slavia
4
-6
2
32
Olympiakos
4
-7
2
33
Villarreal
4
-4
1
34
København
4
-8
1
35
Kairat
4
-9
1
36
Ajax
5
-15
0

