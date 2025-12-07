Lili Genee heeft met Zelf aan zet een nieuw boek uitgebracht, maar kiest er bewust voor om dat niet zelf te promoten bij Vandaag Inside. Het zou ‘een beetje klef’ zijn om aan te schuiven bij de talkshow van haar man Wilfred, zo vreest ze.

Het boek werd weliswaar in Vandaag Inside aanbevolen door Johan Derksen, maar Lili wilde zelf niet naar de studio. “Nee, we vinden dat toch een beetje klef, om als stel bij Vandaag Inside te zitten”, vertelt ze aan Harry Mens in het programma Business Class. “Ik was gisteren wel bij BNR”, doelt ze op een optreden in het programma The Friday Move van Genee.

Presentator Harry Mens stelt dat het onderwerp misschien ook ‘te hoogdravend’ is voor Johan Derksen, maar die mening deelt Lili niet. “Johan is groot fan. Hij heeft mijn website een paar keer genoemd. We zijn best wel dol op elkaar. Hij was ook ambassadeur van het vorige boek, Vullen of voeden.”

'Slapen is een punt bij Wilfred'

In het boek worden thema’s als stress, overconsumptie, bewegingsarmoede en slaapgebrek behandeld. Mens wil weten of ‘dat allemaal van toepassing is op Wilfred’. “Nou, stress kent deze man niet. Hij zingt, dat creëert een verrijkte omgeving”, antwoordt Lili. “Als we naar het tweede gaan – overconsumptie – dat zie ik hem ook niet doen. Bewegingsarmoede? Hij gaat van hot naar her, dus dat zit wel goed. Slapen is wel een punt. Hij snurkt af en toe. Hij werkt tot laat, dan zit je vol met het hormoon cortisol, dus hij gaat niet meteen naar bed als hij met Johan en al die gasten aan tafel heeft gezeten. Maar hij doet wel dutjes overdag, dat is ook heel gezond.”

Het boek Zelf aan zet bundelt inzichten van experts die via De Schijf van mijn Lijf laten zien hoe je met bewustwording, balans en betere keuzes gezonder kunt leven. Lili noemt het ‘een Spotify voor gezondheid’, omdat gezondheid in perspectief wordt geplaatst van alle externe factoren die meespelen, en benadrukt dat het project meer is dan een boek alleen. “Het is ook een platform. We willen wijken bereiken die we niet bereiken met onze boodschap.”