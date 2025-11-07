Live voetbal 7

Hadj Moussa over aanvoerderschap: ‘Ik ben eigenlijk geen leider’

Anis Hadj Moussa
7 november 2025, 18:17

Anis Hadj Moussa werd dit seizoen door Robin van Persie benoemd tot reserveaanvoerder van Feyenoord. De Algerijn vindt zichzelf echter niet echt een leider, zo geeft hij aan in gesprek met Feyenoord One. Hij moest er daarom aan wennen dat hij nu meer moet praten op het veld.

Van Persie zorgde begin dit seizoen voor verbazing met zijn keuzes rondom het aanvoerderschap van Feyenoord. Afgelopen seizoen droeg Quinten Timber de band, met Dávid Hancko als zijn back-up. De trainer van de Rotterdammers koos er echter voor om de band in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen aan zomeraanwinst Sem Steijn te geven, met Hadj Moussa en Givairo Read als tweede en derde keuze.

“Ik ben erg blij dat ik reserveaanvoerder ben”, geeft Hadj Moussa aan tegenover het clubkanaal. Zijn nieuwe rol heeft niet heel veel veranderd voor de Algerijn. “Maar ik merk wel dat ik veel moet praten en meer moet doen op het veld. Dat is goed voor me. Ik moet echt alles wat ik heb geven voor de ploeg.” Van Persie heeft Hadj Moussa laten weten dat het reserveaanvoerderschap een volgende stap is om een nog betere voetballer te worden. “Dus daar werk ik hard aan.”

Toen hij zijn nieuwe rol net had gekregen, moest de dribbelaar daar best wel aan wennen. “Toen merkte ik dat ik wel veel moet praten, maar ik word daar wel beter in. Ik ben eigenlijk niet echt een leider, maar ik speel gewoon mijn spel. Met mijn voetbal laat ik zien dat ik het team wil helpen. Daarin ben ik meer een leider, niet in het praten.”

Maar wel 10 miljoen extra waard.

@21, geen premium prijs want geen top2 ajax en psv. En geen CL niveau en hij is international van een groot voetballand.

@descheids Moussa heeft aardig wat man of the match/speler van de week/ mooiste doelpunt verkiezingen op zijn naam staan in de CL.. Uberhaupt iemand van Ajax ook al? Wel ontopic blijven he frustratiebommetje.

Geen leider zegt die zelf. Dus van persie maakt de zoveelste inschattingsfout. Iedereen weet dat Q Timber de echte aanvoerder is die dadelijk gratis gaat vertrekken. Steijn zie je ook nooit, zelf als die speelt. Er is veel onrust met ik bij feijenoord. Veel blessures lees ik op Fcupdate en ook dat er financiele problemen zijn. Veel gratis spelers of op afbetaling lees ik en ook dat de Kuip uit elkaar valt waar betonnen zuilen afbreken viel op FCupdate te lezen. Het gaat niet goed bij het provincieclubje aan de maas. Maar de echte vraag is of Mario Been al weer mee mag op de snoepreisjes of nog steeds geband wordt door zijn kritische opmerkingen.

@descheidswe staan 1ste ik denk eerder dat van Persie het heel goed doet 🤣🤫. De enige inschattingsfout is die van papa en mama denk ik geweest

@Zerofkx010. Ja die hebben de grootste blunder van hun leven gemaakt. Die schamen zich dood wat hun mislukking doet

@hopsie toch geen leugens vertellen, daar worden mensen boos van zeg jij altijd hahaha

@descheids. Droom maar lekker veder in je ajax pyjama

slim van Van Persie, hij ziet de potentie en soms moet je mensen uit hun comfortzone halen om te laten groeien. Dat is nu eens een goede coach. Niet alleen spelers beter maken op voetbal technische gebied maar ook op persoonlijk gebied

@HenkDeTank Exact.

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
4
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

