werd dit seizoen door Robin van Persie benoemd tot reserveaanvoerder van Feyenoord. De Algerijn vindt zichzelf echter niet echt een leider, zo geeft hij aan in gesprek met Feyenoord One. Hij moest er daarom aan wennen dat hij nu meer moet praten op het veld.

Van Persie zorgde begin dit seizoen voor verbazing met zijn keuzes rondom het aanvoerderschap van Feyenoord. Afgelopen seizoen droeg Quinten Timber de band, met Dávid Hancko als zijn back-up. De trainer van de Rotterdammers koos er echter voor om de band in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen aan zomeraanwinst Sem Steijn te geven, met Hadj Moussa en Givairo Read als tweede en derde keuze.

“Ik ben erg blij dat ik reserveaanvoerder ben”, geeft Hadj Moussa aan tegenover het clubkanaal. Zijn nieuwe rol heeft niet heel veel veranderd voor de Algerijn. “Maar ik merk wel dat ik veel moet praten en meer moet doen op het veld. Dat is goed voor me. Ik moet echt alles wat ik heb geven voor de ploeg.” Van Persie heeft Hadj Moussa laten weten dat het reserveaanvoerderschap een volgende stap is om een nog betere voetballer te worden. “Dus daar werk ik hard aan.”

Toen hij zijn nieuwe rol net had gekregen, moest de dribbelaar daar best wel aan wennen. “Toen merkte ik dat ik wel veel moet praten, maar ik word daar wel beter in. Ik ben eigenlijk niet echt een leider, maar ik speel gewoon mijn spel. Met mijn voetbal laat ik zien dat ik het team wil helpen. Daarin ben ik meer een leider, niet in het praten.”