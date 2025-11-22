Live voetbal 9

Robin van Persie lacht om complimentenregen voor Hadj Moussa: 'Grappig om te zien'

Feyenoord-trainer Robin van Persie en Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
Dominic Mostert
22 november 2025, 07:25

Robin van Persie is blij voor Anis Hadj Moussa, die kan terugkijken op een geslaagde interlandperiode. De Algerijnse aanvaller van Feyenoord kreeg in zijn thuisland de nodige complimenten. Tijdens de persconferentie van vrijdag was ook Van Persie lovend.

“Ik kijk naar Moussa als speler en hij heeft een extra rol gekregen als reserveaanvoerder", stelde Van Persie. Volgens de trainer is het geen toeval dat de buitenspeler ook internationaal indruk maakt. Van Persie ziet de ontwikkeling duidelijk: “Voor mij, en heel Feyenoord, is Moussa een belangrijke speler. Je ziet dat ook in de keuzes die hij maakt op het veld. Hij moet altijd creatief blijven, maar je ziet hem wel steeds logischere keuzes maken. Hij is er heel erg mee bezig om nog meer impact te krijgen voor het team.”

Algerije loopt weg met zijn optreden

Artikel gaat verder onder video

Bij Algerije speelde Hadj Moussa dinsdagavond 89 minuten mee in de 0-2 overwinning op Saoedi-Arabië. Hij begon als linksbuiten en bekroonde zijn optreden met een prachtige actie voorafgaand aan de 0-2. Hoewel hij geen goal of assist noteerde, viel hij volgens Algerijnse fans de héle wedstrijd op met zijn dribbels, versnellingen en passes.

Op sociale media regende het superlatieven, die ook Van Persie meekreeg. De oefenmeester kon erom lachen. “Het is wel grappig om te zien hoe dat gaat. Ik denk niet dat hij de positie van Mahrez over zal nemen, want hij is een geweldenaar. Volgens mij heeft Mahrez aangegeven om na het WK te stoppen, dus dan komt er voor Moussa een plekje vrij.”

De Feyenoord-trainer ziet echter nog één punt waar zijn rechtsbuiten stappen moet maken: rendement. “Ik heb de beelden voorbij zien komen en dat is wel hoe we hem kennen. Hij was belangrijk bij één van de goals, maar ik probeer hem wel te prikkelen met het aantal assists en goals dat hij oplevert”, aldus Van Persie.

