heeft dinsdagavond een goede indruk achtergelaten bij de Algerijnse nationale ploeg. De Feyenoorder speelde in Jeddah 89 minuten mee in het oefenduel tegen Saoedi-Arabië, dat met 0-2 werd gewonnen. Online is Hadj Moussa het middelpunt van de aandacht: op X regent het berichten over de vleugelaanvaller.

De buitenspeler begon dit keer in de basis, als linksbuiten. Afgelopen donderdag moest hij het nog met een invalbeurt doen tegen Zimbabwe (3-1 zege), maar tegen de Saudi’s kreeg hij het vertrouwen vanaf de aftrap. Vedette Riyad Mahrez stond zoals gebruikelijk op rechts en opende de score uit een penalty. In minuut 85 liet Hadj Moussa zijn klasse zien met een fraaie actie in aanloop naar de 0-2, die uiteindelijk van Rafik Belghali kwam. In hetzelfde duel kwam ook Ramiz Zerrouki – door Feyenoord verhuurd aan FC Twente – in actie. Hij speelde de volledige wedstrijd.

Hoewel hij geen goal maakte en geen assist gaf, viel Hadj Moussa volgens fans wél voortdurend op met zijn dribbels, versnellingen en passes. Dat was ook te merken op sociale media: Algerijnse supporters waren laaiend enthousiast over zijn optreden.

“De mensen die Hadj Moussa nog niet snappen, zullen het heel gauw gaan begrijpen”, schreef een fan op X. Een ander reageerde: “Wat ben ik blij dat hij voor Algerije heeft gekozen en niet voor Frankrijk.”

De complimenten werden steeds extremer. Zo staan er berichten als: “Hadj Moussa is de beste voetballer uit de geschiedenis”, terwijl anderen zich verbaasden over zijn ontwikkeling: “Waarom is hij nu al zo goed?” Ook de vergelijking met Mahrez viel. "Hij kan Mahrez één op één vervangen als hij met pensioen gaat, maar vanaf de linkerkant is het ook al een genot om naar te kijken.’’ Eén fan was duidelijk: "Hij mag echt nooit meer uit de basiself.’’

Het populaire account Instant Foot, met 2,3 miljoen volgers, schrijft zelfs: “Algerijnse vrienden, genieten jullie van de wedstrijd tussen Anis Hadj Moussa en Saoedi-Arabië?” De reacties daarop zijn onder meer ‘hij is een machine’ en ‘hij is een monster’.

Voor Hadj Moussa zit de interlandperiode er nu op. De aanvaller keert snel terug naar Rotterdam, waar zondag om 14.30 uur de thuiswedstrijd tegen NEC op het programma staat.