Dolberg zet hoog in na terugkeer bij Ajax: 'Ik ben hier gekomen om...'

(27) is woensdag officieel gepresenteerd als 'nieuwe' speler van Ajax. In zijn eerste interview met het clubkanaal deelt de teruggekeerde Deense spits zijn ambities: "Ik ben hier gekomen om te winnen."

Ajax slaagde er vorige week op Deadline Day pas in de late uurtjes in om de terugkeer van Dolberg helemaal rond te maken. De Deense spits, die tussen 2015 en 2019 al onder contract stond in Amsterdam, werd na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland voor een bedrag van minimaal tien miljoen euro overgenomen van RSC Anderlecht. Vanwege de interlandperiode is de spits deze week pas in levende lijve écht terug op het oude nest in Amsterdam.

Dolberg had voor terugkeer contact met één Ajax-speler

Artikel gaat verder onder video

"Ik wilde terug naar Ajax om de club, om alles eigenlijk", zegt Dolberg in zijn eerste interview met het clubkanaal. "Ik heb hele goede herinneringen hier. Toen ik de kans kreeg om terug te komen heb ik niet getwijfeld. Ik heb hier ook vier jaar gewoond en heb Ajax gemist al die jaren", aldus de Deen. In de persoon van Davy Klaassen treft Dolberg één oud-ploeggenoot in de huidige selectie. De twee hadden de voorbije periode al geregeld contact: "Hij stuurde mij een berichtje toen hij de geruchten hoorde. Op dat moment was het nog niet rond. Ik zei tegen hem: ik hoop dat het snel rond gaat komen. Toen het officieel was feliciteerde hij mij."

Dolberg windt er geen doekjes om als hij gevraagd wordt naar zijn ambities. "Ik ben hier gekomen om te winnen. Om landskampioen te worden met Ajax. Dat is het belangrijkste. Ik wil zelf gewoon weer genieten, lol hebben. En natuurlijk wil ik veel doelpunten maken." De spits hoopt komende zaterdag zijn rentree te maken, als Ajax het in de eigen Johan Cruijff ArenA opneemt tegen PEC Zwolle (aftrap 16.30 uur). "Ja, ik ben er klaar voor", zegt Dolberg. "Ik voel me goed en ben fit. Ik heb ook goede herinneringen aan wedstrijden tegen PEC Zwolle. Ik weet zeker dat het weer geweldig gaat zijn om in de Johan Cruijff ArenA te spelen."