'Simonis stunt: voormalig Ajax-speler tekent bij VfL Wolfsburg'

Paul Simonis lijkt na het sluiten van de transferperiode nog een fraaie slag te slaan met VfL Wolfsburg. Volgens het Deense Tipsbladet staat de clubloze (33) op het punt om een contract te tekenen bij de Bundesliga-club.

De afgelopen drie seizoenen kwam Eriksen tot 107 officiële wedstrijden namens Manchester United. De Deen was daarin acht keer trefzeker en leverde negentien assists, maar dat bleek niet voldoende voor een nieuwe verbintenis. Sinds 1 juli 2025 mocht Eriksen daarom transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. De Deen dook vorige week nog op bij de training van het Zweedse Malmö FF, maar daarbij was al duidelijk dat een contract geen optie zou zijn.

Inmiddels is de toekomst van Eriksen dus wél bekend. Tipsbladet schrijft dat de Deense sportief directeur Peter Christiansen erin is geslaagd om zijn landgenoot te overtuigen van een overstap naar Wolfsburg. Verslaggever Farzam Abolhosseini van de Deense krant schrijft dat Eriksen en Wolfsburg al akkoord zijn over een contract en dat er nog slechts wat laatste formaliteiten moeten worden afgehandeld. Eriksen zou vandaag (woensdag) van Odense naar de Duitse stad vliegen om medisch gekeurd te worden en daarna zijn overstap af te ronden.

Eriksen brak door in het betaald voetbal als speler van Ajax, dat hem op jonge leeftijd wegplukte uit zijn vaderland. In 2013 verkochten de Amsterdammers hem voor zo'n 14 miljoen euro aan Tottenham Hotspur, waarmee hij onder meer (ten koste van Ajax) de finale van de Champions League bereikte. In de winter van 2020 verkaste Eriksen naar Internazionale. Amper een jaar later kreeg de middenvelder - tot grote schrik van heel voetbalminnend Europa - een hartstilstand tijdens een EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Eriksen werd succesvol gereanimeerd en kon na het plaatsen van een interne defibrillator zijn voetballoopbaan vervolgen, maar dat is in Italië niet toegestaan. Daarom werd zijn Inter-contract ontbonden. Brentford gaf Eriksen in 2022 een nieuwe kans in Engeland, waarna Erik ten Hag de middenvelder na een half jaar naar Manchester haalde.