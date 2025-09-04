Transfervrije Christian Eriksen (33) duikt plotseling op in Zweden

liep deze zomer uit zijn contract bij Manchester United en heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden. De 33-jarige Deen duikt donderdag plotseling op bij de training van Malmö FF, maar een contract bij de Zweedse club is geen optie voor de oud-speler van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur.

De afgelopen drie seizoenen kwam Eriksen tot 107 officiële wedstrijden namens Manchester United. De Deen was daarin acht keer trefzeker en leverde negentien assists, maar dat bleek niet voldoende voor een nieuwe verbintenis. Sinds 1 juli 2025 mag Eriksen transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

Donderdag staat Eriksen plotseling op het trainingsveld bij Malmö, dat in de Zweedse competitie na 22 speelronden op de vierde plaats staat. Eriksen wilde de media niet te woord staan, maar na wél alle tijd om handtekeningen uit te delen aan supporters langs het veld, zo meldt het Zweedse Aftonbladet. Bovendien kende hij een prima training: "De aanvallende middenvelder leek ervan te genieten en maakte grappen met de andere spelers", noteert de krant.

Eriksen is vanwege zijn vriendschap met Malmö-speler Anders Christiansen bij de Zweedse club terechtgekomen, zo legt sportief directeur Daniel Andersson van de club uit. Een contract voor Eriksen is echter geen optie: clubs in de Zweedse Allsvenskan mogen ná 31 augustus geen nieuwe spelers meer inschrijven voor de competitie, ook niet als zij transfervrij overkomen. Ook voor de Europa League is de inschrijving inmiddels gesloten. "We helpen Christian graag", zegt Andersson tegen bovengenoemde krant. "Het is gewoon leuk, bovenal is hij een aardige vent en een fantastische speler. Voor onze spelers is het ook mooi om dit niveau een keer te zien. Of het jammer is dat hij vorige week niet gereageerd heeft? Haha, hij is hier aan het trainer, het is niets meer dan dat", aldus de technisch directeur.