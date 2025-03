Wouter Goes laat zich twee dagen na Ajax - AZ nog één keer uit over wat er gebeurde in de ArenA

heeft in gesprek met de NOS nog één keer gereageerd op de commotie die is ontstaan na zijn vermeende gebaar om van het veld af te stappen na de onterechte tweede gele en daarmee rode kaart voor AZ-verdediger Alexandre Penetra in de uitwedstrijd tegen Ajax van afgelopen zondag. Goes liet na afloop voor de camera van ESPN al weten dat het niet zijn intentie was om naar binnen te gaan, maar de mandekker werd vervolgens beticht van ‘jokken’. Twee dagen na het duel met Ajax benadrukt hij dat het ‘zeker zijn bedoeling’ niet was.

Na een moeizame eerste helft ontbrandde de ontmoeting tussen Ajax en AZ in het tweede bedrijf. Vooral na de tweede gele en daarmee rode kaart voor Penetra sloeg de vlam in de pan. Scheidsrechter Dennis Higler twijfelde geen moment na een duel tussen Brian Brobbey en Penetra en toonde de Portugese verdediger resoluut zijn tweede gele kaart. Dat besluit leidde tot ongeloof bij zowel de spelers als technische staf van AZ. Maarten Martens leek daarop het gebaar naar zijn spelers te maken om naar de zijkant te komen, waarna Goes zijn teamgenoten zelfs leek te manen om van het veld af te stappen en naar binnen te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Goes liet na afloop voor de camera van ESPN al weten dat het niet zijn bedoeling was om naar binnen te gaan, maar volgens Perez was de verdediger aan het ‘jokken’. Twee dagen na het verhitte duel met Ajax wordt Goes in gesprek met de NOS opnieuw gevraagd naar dat moment. “Dat leek op tv misschien zo, maar dat was zeker mijn bedoeling niet. Want ik weet ook wel dat je er dan met 3-0 af gaat”, zo klinkt het. De mandekker is inmiddels weer ‘cool’ in zijn hoofd, zo geeft hij aan. “Het is afgesloten. Ik denk dat ik er op de dag van de wedstrijd en de dag erna nog wel veel over heb nagedacht, maar vandaag is het dinsdag en is het wel mooi geweest. Er zijn dingen gebeurd in the heat of the moment. Beslissingen. In mijn hoofd blijft het vooral een hele leuke wedstrijd die we gespeeld hebben voor de fans. Ik denk dat het een mooie wedstrijd was.”

LEES OOK: Een dag na Ajax - AZ klinkt er ook een héél ander geluid over Wouter Goes

Goes krijgt kritiek niet mee

Dat Goes het naar zijn zin had in de Johan Cruijff ArenA, wil natuurlijk niet zeggen dat de buitenwacht er ook van genoot. De verdediger krijgt weliswaar complimenten van Kevin Hofland, maar nadat Perez zich al kritisch uitte, liet ook Theo Janssen blijken niet blij te zijn met de manier waarop Goes zich manifesteerde. Dat geldt ook voor Henk Spaan, die in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool schrijft dat Goes een transfer naar Ajax kan vergeten en ook Feyenoord en PSV hun bedenkingen zullen hebben. Goes krijgt er echter weinig van mee. “Ik lees niet alles. Je hebt natuurlijk ook vrienden en andere mensen om je heen die soms dingen naar je toe sturen, maar voor mij blijft het een voetbalwedstrijd en de rest eromheen is mooi meegenomen of laat ik naast me liggen”, zo vertelt hij.

LEES OOK: Boze Davy Klaassen heeft duidelijke boodschap voor Wouter Goes

Hoewel Goes gedurende een wedstrijd regelmatig bij een opstootje betrokken is en bij zijn directe tegenstanders het bloed onder de nagels vandaan haalt, zoals laatst bij Álvaro Morata in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League, geeft hij aan daar niet bewust naar op zoek te zijn. “Het is nooit dat ik in het veld sta en denk: vandaag ben ik de jongen die alle aandacht pak, die vervelend gaat zijn. Zo sta ik niet in het veld. Ik sta in het veld om ervoor te zorgen dat wij met de winst over de streep gaan en daar alles aan te doen. Het is niet zo dat ik in mijn hoofd denk: ik moet nu dit doen zodat de scheids weer gaat fluiten. Ik doe wat voor mij op dat moment het slimst is. Ik ben een jonge jongen, moet dingen leren en vind dat ik daar slimmer in moet zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slechts 5 minuten blessuretijd bij Ajax - AZ, dit is hoeveel het er echt moesten zijn

De enerverende wedstrijd tussen Ajax en AZ kreeg zondagavond slechts vijf minuten blessuretijd. Dat hadden er veel meer moeten zijn.