Koert Westerman wil graag een keer plaatsnemen aan de bar bij Vandaag Inside, zo onthulde Wilfred Genee dinsdagavond in de uitzending. Johan Derksen ziet dat ook wel zitten.

Westerman kwam dinsdagavond ter sprake in de uitzending van Vandaag Inside, toen het over Femke Halsema ging. De burgemeester van Amsterdam heeft jaren geleden een relatie gehad met de voetbalcommentator. Tijdens de uitzending van dinsdag legt Derksen uit waarom Halsema hem niet zo mag. Dat heeft alles te maken met een anekdote die hij jaren geleden per ongeluk de wereld in slingerde.

Derksen was jaren geleden aanwezig bij een boekuitreiking bij FC Groningen, waar hij een opmerking maakte over Halsema: “Zij had vroeger verkering met Koert Westerman en dan vroegen wij aan hem hoe ze in bed was. Hij zei altijd: veel discussiëren, weinig neuken. Maar ik had niet door dat er dus een camerateam achterin die zaal stond. Dus voor ik thuis was, had Halsema het filmpje al.”

Als Derksen uitgesproken is, neemt Genee het woord. “Koert geeft aan dat hij heel graag bij ons aan de bar wil zitten”, vertelt de presentator. “Oh ja? Als hij dit soort verhalen heeft, graag!”, aldus Derksen.

VIDEO - Johan Derksen onthult waarom hij en Femke Halsema niet de beste vrienden zijn