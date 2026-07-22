'Ajax ziet kans schoon nadat Tolu Arokodare voor bizarre chaos zorgt in Engeland'

Ajax heeft interesse in spits , zo schrijft journalist Matteo Moretto. De 25-jarige Nigeriaan staat onder contract bij Wolverhampton Wanderers, maar is daar inmiddels persona non grata. Maandag zou Wolverhampton een training hebben moeten aflasten nadat hij weigerde het veld te verlaten.

De spits zou van trainer César Peixoto te horen hebben gekregen dat hij niet langer met de eerste selectie mocht meetrainen, maar legde die instructie naast zich neer. Wolves heeft vervolgens extra beveiliging ingezet op het trainingscomplex.

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De club bereidt zich na de degradatie uit de Premier League voor op een seizoen in de Championship. Onder Peixoto wordt aan een vernieuwde selectie gebouwd. João Gomes vertrok al naar Aston Villa, terwijl Wolves met Kieran Trippier en Raúl Jiménez juist ervaring en Premier League-kwaliteit binnenhaalde.

Voor Arokodare lijkt in die plannen geen plaats meer. De Nigeriaans international mag niet deelnemen aan de voorbereiding met het eerste elftal en ontbreekt ook in de selectie voor de oefenwedstrijd tegen Maidenhead United.

Extra beveiliging na weigering van Arokodare

Arokodare kreeg volgens de berichtgeving de opdracht om niet met de spelersgroep te trainen, omdat Wolves bezig is met het vinden van een oplossing voor zijn toekomst. Toen de aanvaller desondanks op het veld bleef staan en weigerde te vertrekken, zag de club zich genoodzaakt de volledige training af te blazen.

Wolves heeft daarna aanvullende beveiliging laten inzetten bij trainingscomplex Compton Park. Die maatregel moet voorkomen dat Arokodare zich opnieuw bij de eerste selectie aansluit. De harde aanpak maakt duidelijk dat Peixoto geen ruimte wil bieden aan spelers die zich niet aan zijn instructies houden.

Het is niet het eerste incident rond de 25-jarige spits. Tegen het einde van vorig seizoen raakte hij na een wedstrijd tegen West Ham United betrokken bij een confrontatie in de kleedkamer met de jonge Mateus Mané. Arokodare zou daarbij als enige de agressor zijn geweest en kreeg vervolgens een boete van de club. Sindsdien staat zijn toekomst bij Wolves nadrukkelijk ter discussie.

Transfer van Wolves-spits blijft uit

Arokodare kwam vorig jaar voor 26 miljoen euro over van KRC Genk en kwam in zijn eerste seizoen bij Wolves tot zes doelpunten en twee assists in 38 wedstrijden in alle competities. De club besloot deze zomer afscheid van hem te willen nemen, maar een transfer is vooralsnog niet van de grond gekomen. Volgens Moretto heeft Ajax nu interesse in de 1 meter 97 lange aanvaller.

Arokodare werd eerder al in verband gebracht met Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bologna en Fiorentina. Laatstgenoemde club zou eerst een bod hebben uitgebracht dat door Wolves werd afgewezen. Daarna volgde naar verluidt een voorstel voor een huurconstructie met een optie tot koop van 22 miljoen euro, maar ook daaruit kwam geen akkoord voort.

Een overstap naar Florence lijkt bovendien lastig, omdat Fiorentina na de komst van Inao Oulai en een verdediger van Grêmio het toegestane aantal nieuwe spelers van buiten de Europese Unie zou hebben bereikt. Arokodare kan daardoor mogelijk niet worden ingeschreven.

Ook Genoa kreeg de aanvaller aangeboden, terwijl Trabzonspor interesse blijft houden. De Turkse club zoekt een nieuwe spits en zou kunnen doorpakken wanneer Fiorentina definitief afhaakt, al zou Arokodare zelf niet staan te springen om een verhuizing naar Turkije. Voorlopig blijft hij bij Wolves buiten de selectie en gescheiden van de eerste spelersgroep.