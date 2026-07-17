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‘Summerville geeft jawoord aan CL-deelnemer, nog geen officieel bod’

17 juli 2026, 14:57
Crysencio Summerville
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Crysencio Summerville is dicht bij een persoonlijk akkoord met AS Roma, zo meldt transferexpert Matteo Moretto in een video op YouTube. De Oranje-international heeft groen licht gegeven voor de overstap, waarbij enkel nog details moeten worden besproken voor een persoonlijk akkoord. AS Roma dient naar verwachting op korte termijn een bod in bij West Ham United.

Summerville lijkt zijn laatste wedstrijd voor West Ham United te hebben gespeeld. De buitenspeler zat op het WK voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal en maakte een goede indruk. Onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United en Al-Hilal zouden belangstelling hebben voor de aanvaller. Het heeft er echter veel van weg dat Summerville zijn loopbaan gaat voortzetten bij AS Roma.

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Volgens Moretto heeft Summerville besloten dat hij de overstap naar de Italiaanse hoofdstad wil maken en dit ook duidelijk gemaakt aan de Romeinen. Van een persoonlijk akkoord is nog geen sprake, maar de verwachting is dat dit op korte termijn goed gaat komen. Na de boodschap van de Nederlander kan Roma zich ook gaan melden bij West Ham.

Moretto maakt duidelijk dat de Romeinen spoedig een eerste bod gaan neerleggen bij de Engelse degradant. Dit gaat naar verwachting om een bedrag van veertig miljoen euro en vijf miljoen euro aan bonussen. Of de Londenaren daarmee akkoord gaan, valt nog te bezien. De transferjournalist weet namelijk dat de vraagprijs van West Ham nog hoger ligt. Welk bedrag de Engelsen precies verlangen, is niet duidelijk.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
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Arsenal
0
0
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Villa
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0
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Bournemouth
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