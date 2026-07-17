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‘Saudische clubs denken aan basisspeler Feyenoord’

17 juli 2026, 15:55
Feyenoord voor het thuisduel met Fenerbahçe
Foto: © Imago / Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Verschillende clubs uit Saudi-Arabië hebben interesse in Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe, zo meldt Mounir Boualin van SoccerNews. Onder meer Al-Taawoun en Al-Shabab zouden de Japanner willen losweken uit Rotterdam.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer een bedrag van zo’n acht miljoen euro aan AA Gent voor de komst van Watanabe. De Japanner ontpopte zich tot een belangrijke schakel in de Rotterdamse ploeg, die uiteindelijk op de tweede plaats in de Eredivisie eindigde. De afgelopen weken was Watanabe met zijn land actief op het WK, waar hij tegen Nederland (2-2) een basisplaats had.

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Volgens Boualin is de kans aanwezig dat het dienstverband van Watanabe bij Feyenoord beperkt blijft tot een seizoen. De verdediger zou namelijk in beeld zijn bij verschillende clubs in Saudi-Arabië, waaronder Al-Taawoun en Al-Shabab. Deze clubs bespreken momenteel of ze een poging willen wagen voor de 29-jarige mandekker, maar hebben zich nog niet gemeld bij Feyenoord.

Mocht de interesse uit Saudi-Arabië concreet worden, zou dat voor Watanabe qua salaris een flinke stap vooruit zijn. Welk bedrag de clubs voor de verdediger over hebben en hoeveel Feyenoord voor hem wil ontvangen, is niet duidelijk. Wel weet Boualin dat Dévy Rigaux ‘niet staat te springen’ om Watanabe te verkopen, maar dat het bij een ‘lucratief aanbod’ heel lastig wordt om hem binnenboord te houden.

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Tsuyoshi Watanabe

Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
2
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2
2022/2023
Kortrijk
34
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
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7
Fortuna
0
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Go Ahead
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