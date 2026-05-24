Kenneth Perez haalt uit naar Ajax-speler: 'Het is beschamend!'

zit zondagochtend op de bank tijdens de play-offfinale tussen Ajax en FC Utrecht. De spits speelde donderdag, tegen FC Groningen (2-0), een draak van een wedstrijd en wordt dus geslachtofferd. Volgens ESPN-analist Kenneth Perez is het onbegrijpelijk dat Weghorst hoogstwaarschijnlijk mee gaat naar het WK met het Nederlands elftal.

Óscar García kiest tegen FC Utrecht voor Kasper Dolberg als aanvalsleider. Weghorst, die verschillende grote kansen onbenut liet tegen FC Groningen, zit op de reservebank. Milan van Dongen en Perez bespreken deze rol van de boomlange Ajax-spits. “Hij tikte best lekker afgelopen donderdag, onze vaste WK-klant…”, verzucht de Deense analist vol cynisme.

“Zijn geluk is dat er geen enkele andere pinchhitter in Nederland is. Ja, Luuk de Jong, maar die heeft een kruisbandblessure. Verder is er geen Nederlandse pinchhitter. Ik weet niet of Zian Flemming zo’n rol zou kunnen vertolken”, vervolgt Perez.

De oud-voetballer gaat verder: “Het is beschamend… als je zo’n seizoen hebt en al een jaar geleden weet dat WK-deelname zeker is. Ik weet niet wat Weghorst heeft, maar misschien is het afgelopen. Hij heeft alles op karakter gedaan, maar als de rest nu allemaal wegvalt, blijft er weinig over.” Milan van Dongen deelt die mening: “Maar goed, hij zit echt bij de selectie van Oranje”, aldus de presentator.