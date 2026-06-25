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Jack van Gelder fileert NOS: ‘Heel verkeerd bezig’

25 juni 2026, 13:23
Jack van Gelder fileert NOS: ‘Heel verkeerd bezig’
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Jack van Gelder heeft geen goed woord over voor de manier waarop de NOS de drinkpauzes op het WK aanpakt, maakt hij duidelijk bij Radio 538. De voormalig commentator vindt dat zijn oud-werkgever op compleet de verkeerde manier commercieel wordt. Ook stoort hij zich aan de bezuinigingen in de verslaggeving op de radio.

De FIFA heeft besloten op het WK halverwege iedere helft een drinkpauze in te lassen, een beslissing die al tot veel kritiek heeft geleid. Van Gelder vindt de onderbreking zelf geen probleem, zo maakt hij duidelijk. “Maar het gezeik is natuurlijk in Nederland heel groot, omdat wij gewoon commercials erin hebben”, stipt de verslaggever het probleem aan.

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Zelf kijkt Van Gelder de WK-wedstrijden voornamelijk via de Belgische VRT, waar tijdens de drinkpauze geen reclame wordt uitgezonden. “Daar zie ik gewoon coaches praten met spelers, verzorgers bezig zijn met spelers om ze op te lappen. Dan blijf je in de wedstrijd. Wij gaan er gewoon helemaal uit”, maakt hij zijn onvrede duidelijk. “De omroep waar ik altijd voor heb gewerkt, de NOS, is ineens ook commercieel geworden, maar op een hele verkeerde manier.”

De commercials in de drinkpauzes zijn veelbesproken, maar Van Gelder ziet ook een ‘ondergesneeuwd’ probleem bij de NOS. “Ik heb altijd radio gedaan en driehonderd keer het Nederlands elftal mogen verslaan. In deze eerste ronde was er op de radio maar één commentator, niet meer twee commentatoren. Het is dus allemaal wat schraal.”

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