Carlo Ancelotti spreekt zich uit over mogelijk duel met Oranje

Carlo Ancelotti kijkt met vertrouwen uit naar de knock-outfase van het WK, waarin Brazilië mogelijk tegenover het Nederlands elftal komt te staan. De Italiaanse bondscoach ziet Oranje als de meest ervaren van de drie mogelijke tegenstanders, maar waakt ervoor om ook Japan en Zweden te onderschatten.

Na de overtuigende 3-0 overwinning op Schotland kreeg Ancelotti de vraag welke tegenstander hij het liefst zou treffen in de achtste finales. Brazilië kan worden gekoppeld aan Nederland, Japan of Zweden.

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"Welke van de drie het ook wordt, het zal een wedstrijd met enorm veel kwaliteit zijn", reageerde Ancelotti. "Nederland heeft de meeste ervaring, maar Japan heeft vóór dit toernooi geweldige resultaten geboekt. Hetzelfde geldt voor Zweden. We zullen zien wat er gebeurt."

Om tegen Brazilië uit te komen, moet Oranje tweede worden in Groep F. Dat gebeurt als Japan donderdagnacht een beter resultaat boekt tegen Zweden dan Oranje doet tegen Tunesië.

De Braziliaanse keuzeheer is vooral tevreden over de ontwikkeling die zijn ploeg doormaakt. "Als je het vergelijkt met onze eerste wedstrijd, hebben we veel minder fouten gemaakt. We waren effectiever en stonden beter in de eerste linie. Na de wedstrijd tegen Marokko hadden we al een goed gevoel en ons doel was om als groepswinnaar door te gaan."

Volgens Ancelotti begint zijn elftal steeds meer als een geheel te functioneren. "We spelen echt als team. Het is nog niet perfect en er zijn nog genoeg punten waarop we ons kunnen verbeteren, maar sinds de eerste wedstrijd hebben we enorme stappen gezet in korte tijd. Dat is belangrijk, zeker nu de knock-outfase begint."

Ancelotti wil vooral winnen

Hoewel Brazilië steeds beter voetbal laat zien, is aantrekkelijk spel volgens Ancelotti niet het belangrijkste. "Goed voetballen is makkelijker dan winnen. Een trainer wordt uiteindelijk alleen beoordeeld op zijn resultaten, niet op mooi voetbal. We spelen op een WK en het enige wat telt, is winnen. Dat begrijp ik heel goed."

Ook over zijn ideale opstelling wil de Italiaan geen grote conclusies trekken. "We werken als ploeg heel stabiel, maar het is nog niet perfect. Ik denk dat we sneller kunnen spelen en meer controle kunnen hebben. De instelling van deze groep is echter nooit een probleem geweest."

Ancelotti zag bovendien dat de doelpunten veelzeggend waren. "Ze kwamen voort uit balveroveringen of doordat spelers hun directe tegenstander uitspeelden. Dat zegt veel over dit team."

Lof voor Vinícius, Rayan en Neymar

Vinícius Júnior was met twee doelpunten opnieuw de grote uitblinker. De aanvaller staat inmiddels op vier WK-goals en kreeg veel complimenten van zijn trainer.

"Hij verkeert in uitstekende vorm en speelt geweldig. Misschien kan hij af en toe wat rust gebruiken, omdat hij zonder bal enorm veel arbeid levert. Maar zodra wij de bal hebben, is zijn vermogen om van positie te wisselen en naar de zijkanten uit te wijken een enorme kracht."

Ancelotti hoeft niet lang na te denken over de status van zijn sterspeler. "Ik ben niet degene die Vinícius Júnior ontdekt. Hij is een absolute topspeler en zonder twijfel een van de beste voetballers ter wereld."

Ook de negentienjarige Rayan maakte indruk. "Hij speelde een complete wedstrijd, zowel aanvallend als verdedigend. Hij was ontzettend belangrijk voor het team, werkt keihard en heeft een geweldige mentaliteit. Hij heeft een sterke persoonlijkheid en veel karakter. Dat zegt veel over zijn instelling. Jonge spelers brengen frisse energie in een elftal."

Daarnaast maakte Neymar na ruim duizend dagen zijn rentree in het shirt van Brazilië. De aanvaller viel na 75 minuten in. "Hij verdiende deze kans. Hij heeft zich heel serieus voorbereid en heeft het team in die korte tijd goed geholpen."

Volgens Ancelotti heeft de vedette bovendien geen extra motivatie nodig. "Neymar hoeft niemand te prikkelen om te willen voetballen. Op zijn 34ste heeft hij nog altijd de passie van een jonge speler."

Tot slot benadrukt de bondscoach hoe groot de ambitie binnen de Braziliaanse selectie is. "Na zo'n lange periode zonder wereldtitel is de motivatie enorm. We werken hier elke dag keihard voor en zullen er alles aan doen om dat doel te bereiken."