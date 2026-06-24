Meningen sterk verdeeld: dit vinden voetbalsupporters van de VAR

Acht jaar geleden deed de videoarbitrage zijn intrede op het WK en inmiddels is duidelijk de VAR is here to stay. Maar wat vinden voetbalfans daar eigenlijk van? FCUpdate vroeg in Londen naar de meningen van fans, en die bleken uiteen te lopen. Bekijk de beelden in onderstaande video!

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