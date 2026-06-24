Meningen sterk verdeeld: dit vinden voetbalsupporters van de VAR

Acht jaar geleden deed de videoarbitrage zijn intrede op het WK en inmiddels is duidelijk de VAR is here to stay. Maar wat vinden voetbalfans daar eigenlijk van? FCUpdate vroeg in Londen naar de meningen van fans, en die bleken uiteen te lopen. Bekijk de beelden in onderstaande video!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
gebruik andere sporten als voorbeeld, binnen voetbal is het r.k. Mijn idee is: elke helft een mogelijke aanvraag door de aanvoerder, was die terecht, dan blijft tie, anders ben je m voor die helft kwijt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
gebruik andere sporten als voorbeeld, binnen voetbal is het r.k. Mijn idee is: elke helft een mogelijke aanvraag door de aanvoerder, was die terecht, dan blijft tie, anders ben je m voor die helft kwijt.