Live voetbal

Meningen sterk verdeeld: dit vinden voetbalsupporters van de VAR

24 juni 2026, 08:25
1 reactie
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Acht jaar geleden deed de videoarbitrage zijn intrede op het WK en inmiddels is duidelijk de VAR is here to stay. Maar wat vinden voetbalfans daar eigenlijk van? FCUpdate vroeg in Londen naar de meningen van fans, en die bleken uiteen te lopen. Bekijk de beelden in onderstaande video!

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gebruik andere sporten als voorbeeld, binnen voetbal is het r.k. Mijn idee is: elke helft een mogelijke aanvraag door de aanvoerder, was die terecht, dan blijft tie, anders ben je m voor die helft kwijt.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neutraal
Erkende gebruiker! Meer info
126 Reacties
1.366 Dagen lid
430 Likes
Neutraal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

gebruik andere sporten als voorbeeld, binnen voetbal is het r.k. Mijn idee is: elke helft een mogelijke aanvraag door de aanvoerder, was die terecht, dan blijft tie, anders ben je m voor die helft kwijt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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