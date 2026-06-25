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Opmerkelijk moment bij Zuid-Afrika - Zuid-Korea: plots gaat het hele stadion los

25 juni 2026, 04:34
Thapelo Maseko en Lee Tae-seok bij Zuid-Korea tegen Zuid-Afrika op het WK 2026
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Een opmerkelijk moment tijdens de WK-wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Bij een 0-0 stand in Estadio BBVA in Monterrey klonk plots luid gejuich vanaf de tribunes. Niet voor een moment op het eigen veld, maar voor het nieuws dat Mexico elders op voorsprong was gekomen tegen Tsjechië.

Omdat de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Zuid-Korea in Monterrey werd gespeeld, zaten veel Mexicanen op de tribune. Hun eigen land speelde gelijktijdig echter tegen Tsjechië in Mexico-Stad. Hoewel Mexico al zeker was van de groepswinst, ging El Tri tegen Tsjechië ook voor de overwinning. Nadat de 0-1 en 0-2 vielen voor Mexico, werd ook in Monterrey flink gejuicht.

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Zuid-Afrika - Zuid-Korea

1 - 0
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
2
3
6
2
Zuid-Korea
2
0
3
3
Tsjechië
2
-1
1
4
Zuid-Afrika
2
-2
1

Complete Stand

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