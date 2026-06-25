Opmerkelijk moment bij Zuid-Afrika - Zuid-Korea: plots gaat het hele stadion los

Een opmerkelijk moment tijdens de WK-wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Bij een 0-0 stand in Estadio BBVA in Monterrey klonk plots luid gejuich vanaf de tribunes. Niet voor een moment op het eigen veld, maar voor het nieuws dat Mexico elders op voorsprong was gekomen tegen Tsjechië.

Omdat de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Zuid-Korea in Monterrey werd gespeeld, zaten veel Mexicanen op de tribune. Hun eigen land speelde gelijktijdig echter tegen Tsjechië in Mexico-Stad. Hoewel Mexico al zeker was van de groepswinst, ging El Tri tegen Tsjechië ook voor de overwinning. Nadat de 0-1 en 0-2 vielen voor Mexico, werd ook in Monterrey flink gejuicht.