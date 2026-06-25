Vinícius loodst Brazilië naar groepswinst, Saibari scoort weer voor winnend Marokko

Brazilië en Marokko hebben zich geplaatst voor de knock-outfase van het WK. De Brazilianen wonnen in Miami met 0-3 van Schotland en eindigen daardoor als groepswinnaar van Groep C, terwijl Marokko na een spectaculaire 4-2 zege op Haïti als nummer twee doorgaat. Schotland blijft achter met drie punten en moet afwachten of dat genoeg is voor een plek bij de beste nummers drie. Haïti is uitgeschakeld. Als Nederland groepswinnaar wordt, treedt het aan tegen Marokko. Bij een tweede plaats wacht een ontmoeting met Brazilië.

Vinícius grote man bij Brazilië

Voor Schotland begon de avond rampzalig. Al na zeven minuten ging het mis in de opbouw: Scott McKenna treuzelde, Rayan zette druk en Vinícius Júnior profiteerde koelbloedig. Even later dacht de Braziliaan opnieuw te scoren na geklungel van Jack Hendry, maar de VAR redde Schotland door de treffer af te keuren vanwege een voorafgaande overtreding.

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Die waarschuwing bleek niet genoeg. In blessuretijd van de eerste helft ging Angus Gunn onder een voorzet door, waarna Vinícius Júnior van dichtbij raak kopte: 0-2. Schotland had via Ben Gannon-Doak en enkele corners wel momenten, maar kwam aanvallend nauwelijks tot echte overtuiging.

Na rust probeerde Schotland de schade te beperken. Kieran Tierney bracht vanaf links energie, Scott McTominay kopte op Alisson en Lewis Ferguson dwong de Braziliaanse doelman tot een redding uit een vrije trap. Toch besliste Matheus Cunha het duel na zestig minuten, toen Bruno Guimarães te makkelijk doorbrak en de bal breed legde: 0-3. Neymar maakte daarna zijn rentree, terwijl Schotland in de slotfase via McTominay nog dicht bij een treffer kwam die voor het doelsaldo veel had kunnen betekenen.

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Marokko klopt Haïti in spektakelstuk

In Atlanta begon Haïti juist met een historisch moment. Na tien minuten werd een voorzet van Jean-Kévin Duverne door Lenny Joseph richting doel gewerkt, waarna de treffer later als eigen doelpunt van Yassine Bounou werd genoteerd. Het was de eerste Haïtiaanse WK-goal sinds 1974 en de ploeg rook even aan een stunt.

Marokko herpakte zich pas richting het einde van de eerste helft. Achraf Hakimi frommelde na 39 minuten de gelijkmaker binnen, maar vier minuten later sloeg Haïti opnieuw toe met een schitterende uithaal van Wilson Isidor vanaf ruim dertig meter. De voorsprong hield amper stand: in blessuretijd rondde Ismael Saibari af na voorbereidend werk van Hakimi en een slimme dummy van Brahim Díaz.

Na rust bleef Marokko geduldig zoeken naar de opening. Invaller Soufiane Rahimi zorgde in de 78ste minuut voor de eerste Marokkaanse voorsprong met een schot dat in de bovenhoek belandde, waarna Yassine in de 89ste minuut de wedstrijd definitief besliste na goed werk van Rahimi aan de achterlijn. Daardoor eindigt Brazilië met zeven punten en een doelsaldo van +6 bovenaan in Groep C, voor Marokko met zeven punten en +3. Schotland wordt derde met drie punten en -3, Haïti sluit af zonder punt.