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Buitenlandse journalist uit zorgen tegen Koeman: 'Wat is er met hém aan de hand?'

24 juni 2026, 23:43
Ronald Koeman op persconferentie
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Een Italiaanse journalist heeft zich woensdag gemeld in Kansas City voor de persconferentie van het Nederlands elftal. Tijdens het persmoment van Koeman vroeg de betreffende journalist zich af wat er aan de hand is met Donyell Malen en trok hij, volgens NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, ‘de haren uit het hoofd’.

In de persconferentie voorafgaand aan het laatste groepsduel met Tunesië was sowieso wat buitenlandse pers aanwezig. Ook vanuit Italië, dat overigens ontbreekt op het WK, was een journalist aanwezig: “What's going on with Malen?”, vroeg hij Koeman op de man af. Vertaald naar het Nederlands: 'Wat is er met Malen aan de hand?"

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“Hij is een geweldige speler die op twee posities kan spelen: in de spits, zoals bij AS Roma en bij ons in de voorbereiding, maar ook voornamelijk aan de rechterkant. Dat deed hij goed en met een bepaalde mate van vrijheid, dus op die posities is hij inzetbaar”, reageert Koeman daarop.

Voor Stekelenburg, verslaggever van de NOS, was dit een van de spraakmakende momenten van het persmoment. “Een Italiaanse journalist zat net bij de persconferentie. En dit was wel mooi: die begon over Malen en trok bijna de haren uit het hoofd, want hoe kan het in hemelsnaam dat hij niet de ene na de andere bal erin schiet?”, blikt Stekelenburg terug.

Malen was in de tweede seizoenshelft ontzettend op dreef namens AS Roma, maar komt bij het Nederlands elftal vooralsnog niet tot scoren. “Hij verbaasde zich over het opstellen van Malen aan de rechterkant.”

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Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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